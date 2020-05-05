Популярная блогерша - главная звезда в отношениях с футболистом мадридского Реала. ФОТО
Пару свели вместе видеоигры.
Серхио Регилон стал известен в прошлом сезоне, когда сумел задвинуть в запас мадридского "Реала" самого Марсело.
Впрочем, Зинедин Зидан продолжает доверить бразильцу, а летом клуб приобрел соотечественника тренера Ферлана Менди.
Потому Серхио отправился в "Севилью", где отлично проявляет себя в аренде.
Уже ходят слухи, что игроком интересуется ПСЖ, который недавно отпустил в Лондон Лейвина Курзаву.
Но несмотря на все свои заслуги, футболист пока даже не главная звезда в отношениях.
Его девушка Марта Диаз – популярный в Испании блогер (почти 2 миллионе в YouTube, больше миллиона в Instagram и почти миллион в Tik Tok).
Брат красотки – еще более известный игроблогер Давид Диаз (почти 5 миллионов на YouTube).
Скорее всего, именно через Давида Серхио познакомился со своей второй половинкой.
Помимо своих футбольных талантов, игрок "Севильи" регулярно выступает на турнирах по FIFA, Fortnite и Call of Duty, а потому практически свой в тусовке киберспортсменов и игроблогеров.
А там уже и до встречи с сестрой одного из них недалеко.
Сложно не согласиться – на красотку Марту нельзя не обратить внимание с первого взгляда.
Do what you love. ???? . .Gorra, sudadera ancha, botas altas... nunca falla... . Pic: @danphto . En estas calles mi cabeza hizo un gran remember a Diciembre, Paris, su compañía... .El viajazo que hicimos con @drumwit necesito repetir, experiencias como esas debería de ser delito no volverás a vivir... Código: MARTADIAZ para un descuentazo en toda la web