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Популярная блогерша - главная звезда в отношениях с футболистом мадридского Реала. ФОТО

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Пару свели вместе видеоигры.

Популярная блогерша - главная звезда в отношениях с футболистом мадридского Реала. ФОТО
UA-Футбол
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Серхио Регилон стал известен в прошлом сезоне, когда сумел задвинуть в запас мадридского "Реала" самого Марсело.

Впрочем, Зинедин Зидан продолжает доверить бразильцу, а летом клуб приобрел соотечественника тренера Ферлана Менди.

Потому Серхио отправился в "Севилью", где отлично проявляет себя в аренде.

Tiene un color especial

Публикация от Sergio Reguilón (@sergioregui)

Уже ходят слухи, что игроком интересуется ПСЖ, который недавно отпустил в Лондон Лейвина Курзаву.

Но несмотря на все свои заслуги, футболист пока даже не главная звезда в отношениях.

Его девушка Марта Диаз – популярный в Испании блогер (почти 2 миллионе в YouTube, больше миллиона в Instagram и почти миллион в Tik Tok).

Брат красотки – еще более известный игроблогер Давид Диаз (почти 5 миллионов на YouTube).

Скорее всего, именно через Давида Серхио познакомился со своей второй половинкой.

Помимо своих футбольных талантов, игрок "Севильи" регулярно выступает на турнирах по FIFA, Fortnite и Call of Duty, а потому практически свой в тусовке киберспортсменов и игроблогеров.

А там уже и до встречи с сестрой одного из них недалеко.

Сложно не согласиться – на красотку Марту нельзя не обратить внимание с первого взгляда.

Wanderlust

Публикация от Marta Diaz (@martaa_diiaz)

Get lost in paradise

Публикация от Marta Diaz (@martaa_diiaz)

Sweet disaster . . . Pic: @danphto

Публикация от Marta Diaz (@martaa_diiaz)

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В статье: Реал (Мадрид) Ла Лига Севилья (Испания) вТренде Серхио Регилон
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