Роскошная жизнь: Как живет Мауро Икарди. ВИДЕО
Новое видео от Фолстена
Всем привет!
В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной или богатой жизни Мауро Икарди.
В нем вы узнает о жене Икарди Ванде, о его немногочисленных друзьях, детях футболиста, суперкарах, а также хобби. Конечно же будет затронута тема Макси Лопеса, у которого Икарди увел жену Ванду и расскажу вам, сколько зарабатывает Мауро Икарди в "ПСЖ", а сколько зарабатывал в "Интере".
Приятного просмотра!
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