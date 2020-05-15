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Роскошная жизнь: Как живет Мауро Икарди. ВИДЕО

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Новое видео от Фолстена

Роскошная жизнь: Как живет Мауро Икарди. ВИДЕО
Новина українською

Всем привет!

В своем новом ролике Фолстен расскажет вам о роскошной или богатой жизни Мауро Икарди.

В нем вы узнает о жене Икарди Ванде, о его немногочисленных друзьях, детях футболиста, суперкарах, а также хобби. Конечно же будет затронута тема Макси Лопеса, у которого Икарди увел жену Ванду и расскажу вам, сколько зарабатывает Мауро Икарди в "ПСЖ", а сколько зарабатывал в "Интере".

Приятного просмотра!

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В статье: Мауро Икарди Пари Сен-Жермен (Париж) Ванда Нара Фолстен
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