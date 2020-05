Немецкий Халк. Полузащитник Баварии раскачался на карантине и едва влезает в футболки. ФОТО

Карантин точно не прошел бесследно для многих футболистов.

Поддерживать форму в условиях самоизоляции нелегко, что мы уже увидели на примере Бундеслиги.

Джейдон Санчо вернулся на поле в далеко не лучших кондициях.

Но есть и обратные примеры.

"Бавария" продолжает не замечать соперников на своем пути даже после возобновления чемпионата.

Помимо очередных голевых подвигов Роберта Левандовски, фанаты отметили удивительную трансформацию Леона Горецки.

Полузащитник мюнхенцев появился подкачался на карантине.

И это действительно правда – Леон не вылезал из тренажерного зала все два месяца простоя.

Что сразу дало заметные результаты.

Клуб завалили вопросами в социальных сетях – что за сыворотку суперсолдата вкололи игроку или чем нужно кормить человека, чтобы превратить его в Халка?

Но страшного секрета нет: только упорные тренировки и соблюдение режима.

При этом увеличение мышечной массы никак не сказалось на выносливости немца – только в первом матче после возобновления с "Унионом" он был заменен, а после отбегал без замен уже три матча.

Bayern Munich's Leon Goretzka seems to have doubled in size during lockdown pic.twitter.com/mIEI9BT380