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Немецкий Халк. Полузащитник Баварии раскачался на карантине и едва влезает в футболки. ФОТО

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Машина!

Немецкий Халк. Полузащитник Баварии раскачался на карантине и едва влезает в футболки. ФОТО
UA-Футбол
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Карантин точно не прошел бесследно для многих футболистов.

Поддерживать форму в условиях самоизоляции нелегко, что мы уже увидели на примере Бундеслиги.

Джейдон Санчо вернулся на поле в далеко не лучших кондициях.

Карантин не пройшов безслідно для футболістів. ⠀ Деякі гравці повернулися до тренувань в нових образах. ⠀ Ми вже бачили Мессі без бороди і Роналду з новою зачіскою - але вони далеко не єдині. ⠀ Хтось з бородою, хтось з іншим кольором волосся, а хтось - з іншим розміром талії... ⠀ #грізманн #санчо #модріч #рамос #янг #фірміно #канте #реал #барселона #ліверпуль #мілан #інтер #бундесліга #серіяа #апл #лаліга

Публикация от UA-FOOTBALL (@uafootball_top)

Но есть и обратные примеры.

"Бавария" продолжает не замечать соперников на своем пути даже после возобновления чемпионата.

Помимо очередных голевых подвигов Роберта Левандовски, фанаты отметили удивительную трансформацию Леона Горецки.

Полузащитник мюнхенцев появился подкачался на карантине.

И это действительно правда – Леон не вылезал из тренажерного зала все два месяца простоя.

Что сразу дало заметные результаты.

Клуб завалили вопросами в социальных сетях – что за сыворотку суперсолдата вкололи игроку или чем нужно кормить человека, чтобы превратить его в Халка?

Но страшного секрета нет: только упорные тренировки и соблюдение режима.

При этом увеличение мышечной массы никак не сказалось на выносливости немца – только в первом матче после возобновления с "Унионом" он был заменен, а после отбегал без замен уже три матча.

Терминаторы наступают.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Леон Горецка вТренде
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