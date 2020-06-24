Неймара обвинили в гомофобии, но прокуратура отказалась открывать дело

Нет ничего важнее в современном мире, чем следить за своим языком, чтобы случайно никого не дискриминировать. А уж если ты звезда - то и подавно.

UOL Esporte сообщает, что ЛГБТ-активист из Сан-Паулу Агрипино Магальяеш подал иск на Неймара из-за его гомофобных высказываний. Имеются ввиду слова футболиста в адрес любовника его матери Тиаго Рамоса, который пресса уличила в бисексуальности.

Кто-то слил в соцсети записи разговоров звезды "ПСЖ" с друзьями, в которых тот называет 22-летнего альфонса "маленьким пид..сом", а его друзья предлагают "вставить ему метлу в задницу".

Магальяеш этого не стерпел и решил отсудить у Неймара 2 млн реалов (около 340 тысяч евро), попутно заявив, что ему угрожают, однако прокуроры даже не стали заводить дело, расценив действия активиста как попытку пиара.

При этом в ведомстве отметили, что решение может быть пересмотрено, если иск подаст лично потерпевшая сторона, т.е. сам Рамос, который пока такого желания не изъявлял.

Таким образом, Неймар может спать спокойно и готовиться к возобновлению соревнований во Франции. Уже известно, что в июле в стране проведут отложенные из-за пандемии финалы Кубка Франции и Кубка лиги: в первом "ПСЖ" сыграет против "Сент-Этьена", во втором - против "Лиона".