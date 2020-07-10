Роскошная жизнь: как живет Рахим Стерлинг
Новое видео от Фолстена
Всем привет!
В своем новом видео из рубрики "Роскошная жизнь" Фолстен расскажет о жизни форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.
В нем вы узнает о девушке Стерлинга, о его жилище, друзьях, суперкарах, а также хобби.
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