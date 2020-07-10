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Роскошная жизнь: как живет Рахим Стерлинг

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Новое видео от Фолстена

Роскошная жизнь: как живет Рахим Стерлинг
Новина українською

Всем привет!

В своем новом видео из рубрики "Роскошная жизнь" Фолстен расскажет о жизни форварда "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

В нем вы узнает о девушке Стерлинга, о его жилище, друзьях, суперкарах, а также хобби.

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В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Фолстен
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