Девушки и жены футболистов Челси. Кто они? ВИДЕО
Новое видео от Фолстена
Привет всем!
В своем новом видео на канале Фолстен вы узнаете, как выглядят, чем занимаются и вообще, кто они — девушки и жены футболистов "Челси".
В этом видео вы увидите вторых половинок не только давних игроков "Челси", но и новичка "синих" Тимо Вернера, а также тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.
Приятного просмотра!
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