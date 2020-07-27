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Девушки и жены футболистов Челси. Кто они? ВИДЕО

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Новое видео от Фолстена

Девушки и жены футболистов Челси. Кто они? ВИДЕО
Новина українською

Привет всем!

В своем новом видео на канале Фолстен вы узнаете, как выглядят, чем занимаются и вообще, кто они — девушки и жены футболистов "Челси".

В этом видео вы увидите вторых половинок не только давних игроков "Челси", но и новичка "синих" Тимо Вернера, а также тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда.

Приятного просмотра!

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В статье: Челси (Лондон)
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