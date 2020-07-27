Леднев в отпуске пытается повторить успех Мудрика, а его девушка балует фанатов сексуальными фото
Молодые люди не скучают.
Богдан Леднев провел отличный сезон в "Заре" и заслужил право побороться за место в составе "Динамо".
Но пока футболист наслаждается отпуском в Турции.
Время зря игрок не теряет – записывает крутые ролики и пытается пройти по пути Михаила Мудрика, который стал знаменитостью, несколько раз попав в популярный паблик 433.
В то же время его вторая половинка Маша тоже не забывает про своих поклонников в социальных сетях.
Девушка уже опубликовала ряд эффектных фото с турецких пляжей.
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 16:40
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