Леднев в отпуске пытается повторить успех Мудрика, а его девушка балует фанатов сексуальными фото

Богдан Леднев провел отличный сезон в "Заре" и заслужил право побороться за место в составе "Динамо".

Но пока футболист наслаждается отпуском в Турции.

Время зря игрок не теряет – записывает крутые ролики и пытается пройти по пути Михаила Мудрика, который стал знаменитостью, несколько раз попав в популярный паблик 433.

В то же время его вторая половинка Маша тоже не забывает про своих поклонников в социальных сетях.

Девушка уже опубликовала ряд эффектных фото с турецких пляжей.