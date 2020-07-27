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Леднев в отпуске пытается повторить успех Мудрика, а его девушка балует фанатов сексуальными фото

Новости
(1 голосов)

Молодые люди не скучают.

Леднев в отпуске пытается повторить успех Мудрика, а его девушка балует фанатов сексуальными фото
UA-Футбол
Новина українською

Богдан Леднев провел отличный сезон в "Заре" и заслужил право побороться за место в составе "Динамо".

Но пока футболист наслаждается отпуском в Турции.

Время зря игрок не теряет – записывает крутые ролики и пытается пройти по пути Михаила Мудрика, который стал знаменитостью, несколько раз попав в популярный паблик 433.

В то же время его вторая половинка Маша тоже не забывает про своих поклонников в социальных сетях.

Девушка уже опубликовала ряд эффектных фото с турецких пляжей.

Публикация от Reva Masha (@reva_masha)

#sunbathing

Публикация от Reva Masha (@reva_masha)

Летний спам

Публикация от Reva Masha (@reva_masha)

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига Богдан Леднев вТренде Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
27.07.2020 в 16:40
перші 2 фото в окулярах = жесть... губи надуті, словом морозючка №2 йде "правильним" шляхом як набити популярність на рівному місці
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