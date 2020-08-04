Один из лидеров Александрии со своей прелестной женой ждут пополнения в семье. ФОТО
Хорошие новости.
Украинские футболисты ушли в отпуск после тяжелого сезона.
На Бали или Мальдивы в этом году попасть сложно – потому Валерий Лучкевич отдыхает в Днепре.
А заодно футболист со своей женой Анной готовятся к важному событию.
Скоро семейство Лучкевичей станет больше.
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Хорошая мотивация и эмоциональный заряд для игрока накануне старта нового сезона.