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Один из лидеров Александрии со своей прелестной женой ждут пополнения в семье. ФОТО

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Хорошие новости.

Один из лидеров Александрии со своей прелестной женой ждут пополнения в семье. ФОТО
UA-Футбол
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Украинские футболисты ушли в отпуск после тяжелого сезона.

На Бали или Мальдивы в этом году попасть сложно – потому Валерий Лучкевич отдыхает в Днепре.

А заодно футболист со своей женой Анной готовятся к важному событию.

Скоро семейство Лучкевичей станет больше.

Бали по-карантиновски Или как выглядит летний отпуск в 2020 году . Всё-таки хорошо на дачке Отдохнули душой и телом, насладились природой и друг другом Тем временем, я уже маленький бегемотик и всё чаще думаю, что врачи перепутали дату ПДР 23 недели беременности. По данным моя Ляля размером с большой грейпфрут или папайя, а на деле, мне кажется, в меня запихнули неплохую такую дыньку . По ощущениям ничего не поменялось. Единственное, жара даёт о себе знать, и вечные отёки ног сводят меня с ума Как вы с этим боролись ???? Спасайте . Пока наш папа ещё не уехал на сборы, мы релаксируем На этой неделе я даже сладкое себе разрешила съесть и один раз даже а-ля шаурму На весы не встаю, боюсь Со среды снова на ПП Обещаю . А как вы провели летний отпуск? Удалось куда-то вырваться ? . . . #23неделибеременности #беременность #беременностьвнеделях #беременяшка #перваябеременность #pregnant #23weeks #pregnantphoto

Публикация от Anna (Opalnic) Luchkevych (@_anna_luch_)

Хорошая мотивация и эмоциональный заряд для игрока накануне старта нового сезона.

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В статье: Игорь Лучкевич ФК Александрия Украинская Премьер-лига вТренде
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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.08.2020 в 15:31
автору -1 за вживання русизму - "сімейство Лучкевичей побільшає" - не ЛучкевичеЙ а ЛучкевичІВ!
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