Один из лидеров Александрии со своей прелестной женой ждут пополнения в семье. ФОТО

Украинские футболисты ушли в отпуск после тяжелого сезона.

На Бали или Мальдивы в этом году попасть сложно – потому Валерий Лучкевич отдыхает в Днепре.

А заодно футболист со своей женой Анной готовятся к важному событию.

Скоро семейство Лучкевичей станет больше.

Хорошая мотивация и эмоциональный заряд для игрока накануне старта нового сезона.