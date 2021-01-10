Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО

Футболисты "Динамо" вернулись из отпуска и уже приступили к тренировкам.

Причем некоторые уже готовы похвастаться результатами.

Денис Попов времени зря не терял и активно работал в тренажерном зале.

Теперь нападающим соперника не позавидуешь в силовых единоборствах.