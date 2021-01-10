Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
Времени зря не теряет.
Футболисты "Динамо" вернулись из отпуска и уже приступили к тренировкам.
Причем некоторые уже готовы похвастаться результатами.
Денис Попов времени зря не терял и активно работал в тренажерном зале.
Теперь нападающим соперника не позавидуешь в силовых единоборствах.
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Комментарии (4)
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Hanter44 (Baburka)
10.01.2021 в 17:23
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Alex7Chapman (Кропивницький)
10.01.2021 в 17:17
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Динамо-машина (Киев)
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ascent (Луксор)
10.01.2021 в 16:21
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