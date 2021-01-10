  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Времени зря не теряет.

Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Динамо" вернулись из отпуска и уже приступили к тренировкам.

Причем некоторые уже готовы похвастаться результатами.

Денис Попов времени зря не терял и активно работал в тренажерном зале.

Теперь нападающим соперника не позавидуешь в силовых единоборствах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Украинская Премьер-лига вТренде Денис Попов
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Hanter44 (Baburka)
10.01.2021 в 17:23
Сила есть-ума не надо!
Ответить
0
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
10.01.2021 в 17:17
враження від цього - орангутанг заманює своїми *** ту Настю Гладун (ту "ефектну" брюнетку, яка його відшила)
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
10.01.2021 в 16:11
Хорош внатуре!
Ответить
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
10.01.2021 в 16:21
каминг-аут или просто Констанция (пара-пара-порадуемся...)?
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...