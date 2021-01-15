Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
Снова завидный жених.
Артем Милевский открыл новую страницу в своей карьере, не так давно вернувшись в Украину.
Впрочем, новая глава жизни футболиста начинается уже без его второй половинки.
Игрок признался, что они с очаровательной Валерией решили расстаться.
"Таких вообще ни с кем не было. Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям, многие - нет. Пока – стоп", - сказал спортсмен в интервью ТаТоТаке.
По словам Артема, это были самые длительные отношения в его жизни.
Но для многих поклонниц нападающего это хорошие новости.
Ждем в новом сезоне шоу "Холостяк"?
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
15.01.2021 в 17:19
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 17:06
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