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Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО

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(2 голосов)

Снова завидный жених.

Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

Артем Милевский открыл новую страницу в своей карьере, не так давно вернувшись в Украину.

Впрочем, новая глава жизни футболиста начинается уже без его второй половинки.

Игрок признался, что они с очаровательной Валерией решили расстаться.

"Таких вообще ни с кем не было. Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям, многие - нет. Пока – стоп", - сказал спортсмен в интервью ТаТоТаке.

По словам Артема, это были самые длительные отношения в его жизни.

Но для многих поклонниц нападающего это хорошие новости.

Ждем в новом сезоне шоу "Холостяк"?

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В статье: Артем Милевский Украинская Премьер-лига ФК Минай вТренде
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
15.01.2021 в 17:19
Ничего.Теперь ее потягает Алиев, а Олейник потом женится.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.01.2021 в 17:06
а чего на фото в кухне валерию за хвост какая-то девушка держит?
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0
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