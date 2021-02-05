Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
Свежее видео от Фолстена
В новом видео на канале Фолстен вы узнаете сколько зарабатывают футболисты "
В ролике вы увидите какие деньги капают на счет таким футболистам как: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Нето, Жерар Пике, Сержиньо Дест, Рики Пуч, Ансу Фати, Френки Де Йонг, Сержио Бускетс, Серхи Роберто, Жорди Альба, Марк-Андре Тер Штеген, Клеман Ленгле, Усман Дембеле, Самюэль Умтити и так далее.
Уверен, вы будете удивлены зарплатой игроков "Барселоны"!
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
05.02.2021 в 18:35
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