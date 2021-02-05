Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО

В новом видео на канале Фолстен вы узнаете сколько зарабатывают футболисты " Барселоны " и какая зарплата у игроков Барселоны в 2021 году.

В ролике вы увидите какие деньги капают на счет таким футболистам как: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Нето, Жерар Пике, Сержиньо Дест, Рики Пуч, Ансу Фати, Френки Де Йонг, Сержио Бускетс, Серхи Роберто, Жорди Альба, Марк-Андре Тер Штеген, Клеман Ленгле, Усман Дембеле, Самюэль Умтити и так далее.

Уверен, вы будете удивлены зарплатой игроков "Барселоны"!