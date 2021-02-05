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Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО

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(1 голосов)

Свежее видео от Фолстена

Сколько зарабатывают футболисты Барселоны? Зарплаты игроков Барсы в 2021 году - ВИДЕО
Новина українською

В новом видео на канале Фолстен вы узнаете сколько зарабатывают футболисты "Барселоны" и какая зарплата у игроков Барселоны в 2021 году.

В ролике вы увидите какие деньги капают на счет таким футболистам как: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Нето, Жерар Пике, Сержиньо Дест, Рики Пуч, Ансу Фати, Френки Де Йонг, Сержио Бускетс, Серхи Роберто, Жорди Альба, Марк-Андре Тер Штеген, Клеман Ленгле, Усман Дембеле, Самюэль Умтити и так далее.

Уверен, вы будете удивлены зарплатой игроков "Барселоны"!

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В статье: Барселона Фолстен
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
05.02.2021 в 18:35
охренели вообще уже
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