Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО

Уже сегодня "Шахтеру" предстоит непростой матч с "Маккаби" в Тель-Авиве.

Одним из тех, кого подопечным Каштру нужно особо остерегаться, является Дан Битон.

25-летний вингер - лучший ассистент команды в чемпионате (восемь передач).

А еще у него крайне эффектная подруга по имени Сарит.