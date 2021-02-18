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Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО

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Немного красоты в ленту.

Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня "Шахтеру" предстоит непростой матч с "Маккаби" в Тель-Авиве.

Одним из тех, кого подопечным Каштру нужно особо остерегаться, является Дан Битон.

25-летний вингер - лучший ассистент команды в чемпионате (восемь передач).

А еще у него крайне эффектная подруга по имени Сарит.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Лига Европы Шахтар
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