Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
Немного красоты в ленту.
Уже сегодня "Шахтеру" предстоит непростой матч с "Маккаби" в Тель-Авиве.
Одним из тех, кого подопечным Каштру нужно особо остерегаться, является Дан Битон.
25-летний вингер - лучший ассистент команды в чемпионате (восемь передач).
А еще у него крайне эффектная подруга по имени Сарит.
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