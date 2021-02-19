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Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала

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(1 голосов)

Хотя девушек не лайкал

Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала

instagram.com/karavaieva_lu

Новина українською

Игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал, почему он удалил свой аккаунт в Instagram.

"Почему удалил страницу? Надоело. Да и разные девушки стали писать. Высылали ли голые фото? Нет. Просто это надоело моей жене. Поэтому я удалил аккаунт, чтобы искоренить проблему.

Что именно ей не понравилось? Что часто пишут смс. Хотя я особо не общался. Есть просто знакомые, ты с ними общаешься долгое время. Бывает, ответишь на что-то, жене это не нравилось. Сильно ревновала.

Instagram мне нужен был, чтобы смотреть и лайкать фото. Хотя девушек я не лайкал. Ведь, когда у меня появилась жена, я и так понимал, что если буду лайкать, ей будет неприятно", - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (4)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.02.2021 в 21:33
майклджексон, ты тупой! если уж так нужен этот голимый инстаграм, заведи левый аккаунт
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0
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Vantala (Kharkiv)
19.02.2021 в 21:30
Хоть сформулировал и довольно коряво, но я его поддерживаю.
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0
0
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Wreck (Киев)
19.02.2021 в 21:19
Алень просто
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
19.02.2021 в 20:27
Подкаблучник!)))
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+1
-2


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