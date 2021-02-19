Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
Хотя девушек не лайкал
instagram.com/karavaieva_lu
Игрок "
"Почему удалил страницу? Надоело. Да и разные девушки стали писать. Высылали ли голые фото? Нет. Просто это надоело моей жене. Поэтому я удалил аккаунт, чтобы искоренить проблему.
Что именно ей не понравилось? Что часто пишут смс. Хотя я особо не общался. Есть просто знакомые, ты с ними общаешься долгое время. Бывает, ответишь на что-то, жене это не нравилось. Сильно ревновала.
Instagram мне нужен был, чтобы смотреть и лайкать фото. Хотя девушек я не лайкал. Ведь, когда у меня появилась жена, я и так понимал, что если буду лайкать, ей будет неприятно", - сказал Караваев.
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