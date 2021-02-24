Дочь легенды Брюгге стала звездой благодаря фотографиям в бикини. ФОТО

Уэсли Сонк - легенда бельгийского футбола.

Чемпион Бельгии и Голландии, дважды лучший бомбардир бельгийской лиги, 24 гола в 55 матчах за сборную.

Неплохо поиграл форвард и за "Брюгге", а сейчас трудится тренером в юношеской сборной Бельгии.

А заодно старается уследить за дочерью, которая взрослеет быстрее, чем ожидал отец.

22-летняя Эми взорвала бельгийские СМИ минувшим летом, опубликовав ряд фото в купальнике.

Фото эффектной блондинки облетели разные ресурсы и на страницу девушки повалил народ.

За полгода красотка собрала у себя в инстаграме уже больше 130 тисяч подписчиков и эта цифра растет с каждым днем.

Сама виновница торжества призналась, что отец был против подобного контента.

"Папа не разрешал мне опубликовать фотографию в бикини, но все мои друзья уже активно постили такие фото, потому сделала и я", - призналась Эми.

Подобного эффекта не ожидал никто.

"Я сама не думала, что фото облетят все СМИ, а сейчас мне даже предлагают рекламировать бренд бикини", - говорит красотка.

Судя по всему, девушка крайне активно ворвалась в модельный бизнес.

А папе придется смириться.