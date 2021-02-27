Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
И уже побывала на стадионе.
Манор Соломон уже два года защищает цвета "Шахтера".
Все это время футболист был вынужден разрываться на два дома - ведь семья и девушка остались в Израиле.
Эффектная брюнетка Дана не могла присоединиться к игроку до окончания обязательной для всех в стране службы в армии.
Но наконец все преграды позади и красотка официально объявила о переезде в Украину.
И уже даже успела поддержать своего возлюбленного на матче с "Маккаби" вместе с девушкой его одноклубника Валерия Бондаря Дашей.
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Комментарии (11)
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