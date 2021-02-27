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Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО

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(7 голосов)

И уже побывала на стадионе.

Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Манор Соломон уже два года защищает цвета "Шахтера".

Все это время футболист был вынужден разрываться на два дома - ведь семья и девушка остались в Израиле.

Эффектная брюнетка Дана не могла присоединиться к игроку до окончания обязательной для всех в стране службы в армии.

Но наконец все преграды позади и красотка официально объявила о переезде в Украину.

И уже даже успела поддержать своего возлюбленного на матче с "Маккаби" вместе с девушкой его одноклубника Валерия Бондаря Дашей.

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В статье: Манор Соломон Шахтер Даша Савина
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(7 голосов)
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Комментарии (11)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
27.02.2021 в 14:37
Не знал, что Савина работает у Малиновского в "футбольном формате" на Espreso.TV.
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+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.02.2021 в 14:40
..."работает"....
Ответить
+1
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
27.02.2021 в 14:44
Скорее-всего так же "работает", как всем известная блондинка у Денисова.
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.02.2021 в 13:33
симпатичная девчюля, свистки не надуты, опять же)
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkov)
27.02.2021 в 13:56
Так. В Ізраїлі в армії служать усі, в тому числі дівчата. А в Україні, яка вже 7 років потерпає від агресії рашки, 73% служать як не агресору, то силікону та ботоксу.
Ответить
+1
-2
Лектор (Черкассы)
27.02.2021 в 13:32
С девчонками у наших и временно наших парней все в порядке! Пора ЛЕ выигрывать, а то сбегут в условную Рому....
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.02.2021 в 13:18
Хто з цих двох?
Ответить
0
-4
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.02.2021 в 13:23
та которая более милая.
Ответить
0
-4
Oлeкcин (Н.)
27.02.2021 в 13:30
Так они обе страшные!
+1
-4
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.02.2021 в 13:38
это потому олексин , что тебя больше мужчины привлекают...
+5
-1
Геродот (Винница)
27.02.2021 в 13:32
Ну так там же написано, что она брюнетка.
Ответить
+3
0


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