Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО

Манор Соломон уже два года защищает цвета "Шахтера".

Все это время футболист был вынужден разрываться на два дома - ведь семья и девушка остались в Израиле.

Эффектная брюнетка Дана не могла присоединиться к игроку до окончания обязательной для всех в стране службы в армии.

Но наконец все преграды позади и красотка официально объявила о переезде в Украину.

И уже даже успела поддержать своего возлюбленного на матче с "Маккаби" вместе с девушкой его одноклубника Валерия Бондаря Дашей.