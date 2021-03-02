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Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО

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(2 голосов)

И такое бывает.

Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Сезон Деле Алли складывается далеко не лучшим образом.

Некогда надежда английского футбола застряла на дальнем конце скамейки "Тоттенхэма" в немилости у Жозе Моуринью.

Как несложно догадаться, свободного времени у футболиста было предостаточно - и он тратил его на свою девушку и видеоигры.

Когда эти два химических элемента вступят в реакцию и случится взрыв - было просто вопросом времени.

И вот невероятная модель Руби Мэй собрала свои вещи и съехала от спортсмена после пяти лет отношений.

Причиной стало постоянное зависание Деле в Fortnite.

Любовь футболиста к этой игре в жанре "королевской битви" известна давно.

Он уже не раз учавствовал в крупных турнирах с многомиллионными призовыми.

Однако, судя по всему, теперь уже красотка руби ощутила себя глубокой запасной на скамейке приоритетов своего бойфренда.

Зато теперь Алли сможет еще больше уделить времени играм и стать полноценным киберспортсменом.

А мы еще раз насладимся эффектной моделью.

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В статье: Английская Премьер-лига Деле Алли вТренде Тоттенхэм
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Комментарии (7)
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Saturn (Киев)
03.03.2021 в 08:58
Ничего так дамочка
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
02.03.2021 в 16:11
Сэкономит на силиконе, больше доната занесет...)))
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+2
0
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Kolibri (Киевоград)
02.03.2021 в 15:20
Да уж, онлайн ему видать интереснее)))
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+2
0
Ten0N (Leopolis)
02.03.2021 в 15:33
Как и тебе, дырка.
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0
-4
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Микко82 (Херсон)
02.03.2021 в 14:51
Це сестра Морозючки? Не велика втрата для Аллі... Ще трохи побавиться в компютерні ігри, потім надоїсть. А качечка буде шукати собі іншого Макдака з легкими грошиками...
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+5
-1
Ragnar_777 (Винница)
02.03.2021 в 14:26
У парня много пенсов и талант. Девушку найдёт ещё и не раз.
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+1
0
Ten0N (Leopolis)
02.03.2021 в 15:34
Талант чего? Спрашивать у Сона как он зубы чистит?
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0
-2


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