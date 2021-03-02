Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
И такое бывает.
Сезон Деле Алли складывается далеко не лучшим образом.
Некогда надежда английского футбола застряла на дальнем конце скамейки "Тоттенхэма" в немилости у Жозе Моуринью.
Как несложно догадаться, свободного времени у футболиста было предостаточно - и он тратил его на свою девушку и видеоигры.
Когда эти два химических элемента вступят в реакцию и случится взрыв - было просто вопросом времени.
И вот невероятная модель Руби Мэй собрала свои вещи и съехала от спортсмена после пяти лет отношений.
Причиной стало постоянное зависание Деле в Fortnite.
Любовь футболиста к этой игре в жанре "королевской битви" известна давно.
Он уже не раз учавствовал в крупных турнирах с многомиллионными призовыми.
Однако, судя по всему, теперь уже красотка руби ощутила себя глубокой запасной на скамейке приоритетов своего бойфренда.
Зато теперь Алли сможет еще больше уделить времени играм и стать полноценным киберспортсменом.
А мы еще раз насладимся эффектной моделью.
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