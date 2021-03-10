Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона
Семья пережила шок.
Робин Ольсен редко появляется на поле в составе "Эвертона".
А тут еще и проблемы за пределами стадиона.
Дом 31-летнего вратаря обокрали вооруженные грабители.
Несколько человек с мачете ворвались к семье датчанина и украли часы с драгоценностями.
Благо, никто из Ольсенов не пострадал.
Клуб уже высказал соболезнования семье и обещал оказать максимальную поддержку.
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