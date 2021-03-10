Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона

Робин Ольсен редко появляется на поле в составе "Эвертона".

А тут еще и проблемы за пределами стадиона.

Дом 31-летнего вратаря обокрали вооруженные грабители.

Несколько человек с мачете ворвались к семье датчанина и украли часы с драгоценностями.

Благо, никто из Ольсенов не пострадал.

Клуб уже высказал соболезнования семье и обещал оказать максимальную поддержку.