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Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона

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Семья пережила шок.

Грабители с мачете ворвались в дом к вратарю Эвертона

UA-Футбол
Новина українською

Робин Ольсен редко появляется на поле в составе "Эвертона".

А тут еще и проблемы за пределами стадиона.

Дом 31-летнего вратаря обокрали вооруженные грабители.

Несколько человек с мачете ворвались к семье датчанина и украли часы с драгоценностями.

Благо, никто из Ольсенов не пострадал.

Клуб уже высказал соболезнования семье и обещал оказать максимальную поддержку.

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В статье: Эвертон вТренде
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