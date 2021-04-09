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Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО

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(1 голосов)

Фарт не пришел.

Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер взбудоражил общественность своим новым имиджем.

Футболист сбрил привычную бороду, но оставил усы - то ли в качестве отсылки к легенде "красных" Брюсу Гроббелару, то ли просто на фарт.

Если смотреть на игру с "Арсеналом", то удача действительно оценила новый имидж игрока: ни одного гола в свои ворота и разгром принципиального соперника.

Но уже матч с "Реалом" добавил темных красок в эту яркую картину.

Виновными в поражении, судя по всему, тоже оказались усы.

А потому уже вчера супруга вратаря опубликовала у себя в историях видео, на котором ее супруг спокойно отдыхает без какой-либо растительности на лице.

Теперь посмотрим, будет ли сопутствовать удача гладно выбритому Алиссону.

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В статье: Алиссон Бекер вТренде
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Комментарии (5)
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Ol-g (Одесса)
09.04.2021 в 14:12
Ну, будет у них на Колыме... )
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2021 в 13:49
из сантехников во вратари!
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0
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Tasha (Киев)
09.04.2021 в 13:44
Інша людина)))))
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0
0
chakvoron (Хоростків)
09.04.2021 в 12:57
— Ты зачем усы сбрил? — Что? — Я говорю — зачем усы сбрил, дурик?
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+1
0
Ol-g (Одесса)
09.04.2021 в 14:14
Но он не услышал. Он думал, дыша, что жить хорошо и жизнь хороша.
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0
0


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