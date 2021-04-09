Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО
Фарт не пришел.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Не так давно вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер взбудоражил общественность своим новым имиджем.
Футболист сбрил привычную бороду, но оставил усы - то ли в качестве отсылки к легенде "красных" Брюсу Гроббелару, то ли просто на фарт.
Если смотреть на игру с "Арсеналом", то удача действительно оценила новый имидж игрока: ни одного гола в свои ворота и разгром принципиального соперника.
Но уже матч с "Реалом" добавил темных красок в эту яркую картину.
Виновными в поражении, судя по всему, тоже оказались усы.
А потому уже вчера супруга вратаря опубликовала у себя в историях видео, на котором ее супруг спокойно отдыхает без какой-либо растительности на лице.
Теперь посмотрим, будет ли сопутствовать удача гладно выбритому Алиссону.
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