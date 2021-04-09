Алиссон сбрил усы после поражения Ливерпуля от Реала в Лиге чемпионов. ВИДЕО

Не так давно вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер взбудоражил общественность своим новым имиджем.

Футболист сбрил привычную бороду, но оставил усы - то ли в качестве отсылки к легенде "красных" Брюсу Гроббелару, то ли просто на фарт.

Если смотреть на игру с "Арсеналом", то удача действительно оценила новый имидж игрока: ни одного гола в свои ворота и разгром принципиального соперника.

Но уже матч с "Реалом" добавил темных красок в эту яркую картину.

Виновными в поражении, судя по всему, тоже оказались усы.

А потому уже вчера супруга вратаря опубликовала у себя в историях видео, на котором ее супруг спокойно отдыхает без какой-либо растительности на лице.

Теперь посмотрим, будет ли сопутствовать удача гладно выбритому Алиссону.