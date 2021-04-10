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Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО

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(2 голосов)

Талантливый человек во всем.

Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО

instagram.com/e_seleznev

UA-Футбол
Новина українською

Евгений Селезнев продолжает войну с "Колосом" за свой контракт и репутацию.

Впрочем, не так давно президент клуба дал понять, что шансов вернуться в команду у футболиста нет.

Теперь Женя свободен и может уделить больше времени семье.

Например - приготовить постный борщ, ввиду приближающейся Пасхи.

Не соврал же - действительно кормилец.

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В статье: Евгений Селезнев вТренде
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Комментарии (2)
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Arthas (Севастополь)
10.04.2021 в 17:19
"и со слезами на глазах вспоминает сытые времена в Кубани"
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+1
0
Бандерштадт (Львів)
10.04.2021 в 16:43
Какой тєбє футбол? Твайо дєло на кухнє барщі варіть
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+2
0


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