Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
Талантливый человек во всем.
instagram.com/e_seleznev
Евгений Селезнев продолжает войну с "Колосом" за свой контракт и репутацию.
Впрочем, не так давно президент клуба дал понять, что шансов вернуться в команду у футболиста нет.
Теперь Женя свободен и может уделить больше времени семье.
Например - приготовить постный борщ, ввиду приближающейся Пасхи.
Не соврал же - действительно кормилец.
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Комментарии (2)
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Arthas (Севастополь)
10.04.2021 в 17:19
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Бандерштадт (Львів)
10.04.2021 в 16:43
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