Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО

Евгений Селезнев продолжает войну с "Колосом" за свой контракт и репутацию.

Впрочем, не так давно президент клуба дал понять, что шансов вернуться в команду у футболиста нет.

Теперь Женя свободен и может уделить больше времени семье.

Например - приготовить постный борщ, ввиду приближающейся Пасхи.

Не соврал же - действительно кормилец.