Кого ждет семейство Малиновских? Мальчика или девочку? Фанаты Кривбасса устроили сюрприз игроку

" Кривбасс " устроил сюрприз для защитника "красно-белых" Назара Малиновского.

После игры с "Таврией" (5:0) футболист благодаря фанатам узнал, кого ждет его очаровательная жена Дарья: мальчика или девочку.

Фанаты зажгли фаеры: голубой дым означал, что супруги Малиновский ждет мальчика!

Назар не сдерживал эмоций, признавшись, что даже не догадывался о сюрпризе.

Мы все присоединяемся к поздравлениям и желаем счастья, любви и крепкого здоровья молодой семье Малиновских!