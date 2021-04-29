  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Кого ждет семейство Малиновских? Мальчика или девочку? Фанаты Кривбасса устроили сюрприз игроку

Новости
(1 голосов)

Вышло очень мило и неожиданно для игрока

Кого ждет семейство Малиновских? Мальчика или девочку? Фанаты Кривбасса устроили сюрприз игроку

Новина українською

"Кривбасс" устроил сюрприз для защитника "красно-белых" Назара Малиновского.

После игры с "Таврией" (5:0) футболист благодаря фанатам узнал, кого ждет его очаровательная жена Дарья: мальчика или девочку.

Фанаты зажгли фаеры: голубой дым означал, что супруги Малиновский ждет мальчика!

Назар не сдерживал эмоций, признавшись, что даже не догадывался о сюрпризе.

Мы все присоединяемся к поздравлениям и желаем счастья, любви и крепкого здоровья молодой семье Малиновских!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Назар Малиновский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...