Кого ждет семейство Малиновских? Мальчика или девочку? Фанаты Кривбасса устроили сюрприз игроку
Вышло очень мило и неожиданно для игрока
"
После игры с "Таврией" (5:0) футболист благодаря фанатам узнал, кого ждет его очаровательная жена Дарья: мальчика или девочку.
Фанаты зажгли фаеры: голубой дым означал, что супруги Малиновский ждет мальчика!
Назар не сдерживал эмоций, признавшись, что даже не догадывался о сюрпризе.
Мы все присоединяемся к поздравлениям и желаем счастья, любви и крепкого здоровья молодой семье Малиновских!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Верес, Черноморец и Металлист 1925 остаются в ТОП-3, Волынь отдаляется от УПЛ. Таблица Первой лиги 2020/21
- Первая лига. Безликие нули в центральной игре тура
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату
- Жерсон Родригес взял интервью у футболистов Динамо сразу после оформления чемпионства. ВИДЕО
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...