Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО

Последний год получился для Андрея Лунина крайне непростым.

Вратарь "Реала" всего один раз появился на поле в матче Кубка, пролетел мимо заявки сборной Украины на чемпионат Европы и сейчас активно ходят слухи о скорой смене им места клубной прописки.

Но обо всем этом футболист будет думать потом - а пока он со своей женой Анастасией отмечает медовый месяц на Мальорке.

Ну и действительно - разве можно думать о чем-то другом, когда рядом такая красотка?