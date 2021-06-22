Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО
Сложно оторвать взгляд.
Последний год получился для Андрея Лунина крайне непростым.
Вратарь "Реала" всего один раз появился на поле в матче Кубка, пролетел мимо заявки сборной Украины на чемпионат Европы и сейчас активно ходят слухи о скорой смене им места клубной прописки.
Но обо всем этом футболист будет думать потом - а пока он со своей женой Анастасией отмечает медовый месяц на Мальорке.
Ну и действительно - разве можно думать о чем-то другом, когда рядом такая красотка?
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 19:01
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pyvovarchyk (Львів)
22.06.2021 в 18:54
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Будєм разбіратся (Київ)
22.06.2021 в 18:54
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Anatolius (Ужгород)
22.06.2021 в 18:53
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