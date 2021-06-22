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Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО

Новости
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(1 голосов)

Сложно оторвать взгляд.

Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Последний год получился для Андрея Лунина крайне непростым.

Вратарь "Реала" всего один раз появился на поле в матче Кубка, пролетел мимо заявки сборной Украины на чемпионат Европы и сейчас активно ходят слухи о скорой смене им места клубной прописки.

Но обо всем этом футболист будет думать потом - а пока он со своей женой Анастасией отмечает медовый месяц на Мальорке.

Ну и действительно - разве можно думать о чем-то другом, когда рядом такая красотка?

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В статье: Андрей Лунин вТренде
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.06.2021 в 19:01
Ото все, на что способны. Как играть, так некому а на островах с бабами, так первые.
Ответить
0
0
pyvovarchyk (Львів)
22.06.2021 в 18:54
Мальйорка це не Мальдіви))
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+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
22.06.2021 в 18:54
Все ОК, редакція, взгляд оторвать вполнє нє сложно
Ответить
0
0
Anatolius (Ужгород)
22.06.2021 в 18:53
Дурачки? С каких пор Пальма Ди Майорка это Мальдивы?? Тупари
Ответить
+3
0


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