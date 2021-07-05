Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО

Защитник итальянского "Удинезе" Йенс Стрюгер Ларсен начал чемпионат Европы игроком скамейки, появляясь на поле стабильно во вторых таймах.

Но проблемы со здоровьем у основного правого бровочника датчан Даниэля Васса позволили футболисту пробиться в основу.

Да так, что теперь уже сам Васс, вернувшийся в обойму сборной, вынужден выходить на замену.

Помимо классной игры Йенса можно отметить и его эффектную вторую половинку.

Эмили путешествует по европейским странам вместе со своим мужем, поддерживая его с трибун.

Когда за тебя болеет такая красотка - это определенно придает сил.