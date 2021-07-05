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Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО

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(2 голосов)

Немного красоты в ленту.

Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Защитник итальянского "Удинезе" Йенс Стрюгер Ларсен начал чемпионат Европы игроком скамейки, появляясь на поле стабильно во вторых таймах.

Но проблемы со здоровьем у основного правого бровочника датчан Даниэля Васса позволили футболисту пробиться в основу.

Да так, что теперь уже сам Васс, вернувшийся в обойму сборной, вынужден выходить на замену.

Помимо классной игры Йенса можно отметить и его эффектную вторую половинку.

Эмили путешествует по европейским странам вместе со своим мужем, поддерживая его с трибун.

Когда за тебя болеет такая красотка - это определенно придает сил.

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В статье: Евро-2020 вТренде
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.07.2021 в 12:14
Морозючка лучше
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belarus_1978 (Киев)
05.07.2021 в 11:50
А говорят футболисты много получают, а жены их в драных джинсах ходят.
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