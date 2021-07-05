Девушка дня. Эффектная жена защитника сенсационной сборной Дании. ФОТО
Немного красоты в ленту.
Защитник итальянского "Удинезе" Йенс Стрюгер Ларсен начал чемпионат Европы игроком скамейки, появляясь на поле стабильно во вторых таймах.
Но проблемы со здоровьем у основного правого бровочника датчан Даниэля Васса позволили футболисту пробиться в основу.
Да так, что теперь уже сам Васс, вернувшийся в обойму сборной, вынужден выходить на замену.
Помимо классной игры Йенса можно отметить и его эффектную вторую половинку.
Эмили путешествует по европейским странам вместе со своим мужем, поддерживая его с трибун.
Когда за тебя болеет такая красотка - это определенно придает сил.
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.07.2021 в 12:14
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belarus_1978 (Киев)
05.07.2021 в 11:50
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