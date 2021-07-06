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С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории

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Футболистам тоже нужно перезарядить батарейки после длинного сезона

С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории

instagram.com/yarmolkina10

Новина українською

Не все игроки сборной Украины сразу после Евро-2020 отправились домой или же по своим клубам.

Так, Андрей Ярмолекно, Роман Безус и Сергей Сидорчук вместе с женами и друзьями решили пару дней отдохнуть в Черногории в городке Херцег-Нови на берегу Адриатического моря.

Ну, а почему нет? Могут себе позволить после длинного сезона.

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В статье: Андрей Ярмоленко Роман Безус Сергей Сидорчук
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