С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории

Не все игроки сборной Украины сразу после Евро-2020 отправились домой или же по своим клубам.

Так, Андрей Ярмолекно, Роман Безус и Сергей Сидорчук вместе с женами и друзьями решили пару дней отдохнуть в Черногории в городке Херцег-Нови на берегу Адриатического моря.

Ну, а почему нет? Могут себе позволить после длинного сезона.