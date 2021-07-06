С чувством выполненного долга. Ярмоленко, Безус и Сидорчук с женами отдыхают в Черногории
Футболистам тоже нужно перезарядить батарейки после длинного сезона
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Не все игроки
Так, Андрей Ярмолекно, Роман Безус и Сергей Сидорчук вместе с женами и друзьями решили пару дней отдохнуть в Черногории в городке Херцег-Нови на берегу Адриатического моря.
Ну, а почему нет? Могут себе позволить после длинного сезона.
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