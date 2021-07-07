Особенный верхом на мотороллере. Моуринью эффектно появился на базе Ромы. ВИДЕО

Жозе Моуринью - великий шоумен.

Болельщики Ромы поприветствовали специалиста в Риме эффектным муралом в районе Тестаччо. На нем португалец изображен за рулем легендарного мотороллера Vespa.

Жозе был бы не Жозе, если бы не заметил это привествие. Тренер ответил в своем стиле - появился на базе клуба верхом на таком же мотороллере.

Фото и видео уже стали вирусными в сети.