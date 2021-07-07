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Особенный верхом на мотороллере. Моуринью эффектно появился на базе Ромы. ВИДЕО

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В своем стиле.

Особенный верхом на мотороллере. Моуринью эффектно появился на базе Ромы. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Жозе Моуринью - великий шоумен.

Болельщики Ромы поприветствовали специалиста в Риме эффектным муралом в районе Тестаччо. На нем португалец изображен за рулем легендарного мотороллера Vespa.

Жозе был бы не Жозе, если бы не заметил это привествие. Тренер ответил в своем стиле - появился на базе клуба верхом на таком же мотороллере.

Фото и видео уже стали вирусными в сети.

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В статье: Серия А вТренде
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