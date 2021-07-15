Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
И Яремчук с ними.
Getty Images / Global Images Ukraine
Многие футболисты сборной Украины уже вернулись из отпусков и присоединились к своим командам.
Но у "легионеров" отпуск продолжается - и они проводят его очень весело.
Александр Зинченко и Роман Яремчук устроили тусовку в Турции, причем в компании с популярными исполнителями Потапом и Настей Каменских.
Ребята побывали на концерте, а потом продолжили танцы и после него.
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Комментарии (8)
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
15.07.2021 в 11:21
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can (Торонто, Львов)
15.07.2021 в 11:54
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Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 13:07
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.07.2021 в 11:12
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GlavVred (Odessa)
15.07.2021 в 11:45
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Moro (Киевская область)
15.07.2021 в 10:08
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Evgenariys (Чернигов)
15.07.2021 в 10:29
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Moro (Киевская область)
15.07.2021 в 11:53
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