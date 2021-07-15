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Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО

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(4 голосов)

И Яремчук с ними.

Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Многие футболисты сборной Украины уже вернулись из отпусков и присоединились к своим командам.

Но у "легионеров" отпуск продолжается - и они проводят его очень весело.

Александр Зинченко и Роман Яремчук устроили тусовку в Турции, причем в компании с популярными исполнителями Потапом и Настей Каменских.

Ребята побывали на концерте, а потом продолжили танцы и после него.

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В статье: Национальная сборная Украины вТренде
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Комментарии (8)
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viajador (то є Кошмарів Ситі )
15.07.2021 в 11:21
Відпочивати з проросійськими Потапом і Настею... Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти. Взагалі, який несмак насолоджуватись російською попсою. Чого від них потім чекати на полі з Казахстаном чи Македонією.
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+2
-4
can (Торонто, Львов)
15.07.2021 в 11:54
Iдiот..ам не зрозумiти, скiльки Потап вивiв Наших зiрок на Нашу естраду
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
15.07.2021 в 13:07
то что творит Потап и каких типо звезд он выводит - это вообще ужас)
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.07.2021 в 11:12
Так судячи з фото у Зінченка цілий гарем.
Ответить
+3
-1
GlavVred (Odessa)
15.07.2021 в 11:45
То гарем Яремчука :-)
Ответить
+3
0
Moro (Киевская область)
15.07.2021 в 10:08
Це ж треба, маючи таке прізвище, назвати доньку вЛАДОЮ))). Батько або жартівник, або прихильник російського автопрому. Скільки не читаю - ржу). А взагалі такі новини, де хто як посрав, нафіг не потрібні на цьому ресурсі. Для цього є всілякі гидкі ресурси про "зведную жизнь". І хай там буде про седанів-баклажанів)))
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+2
-11
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Evgenariys (Чернигов)
15.07.2021 в 10:29
то псевдоним, она щеглова по батюшке, седаном самоназвалась
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+10
0
Moro (Киевская область)
15.07.2021 в 11:53
значит она еще и дура. О, я смотрю тут у нее фан-клуб) Ну минусите, хетчбеки)))
0
-3


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