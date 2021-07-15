Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО

Многие футболисты сборной Украины уже вернулись из отпусков и присоединились к своим командам.

Но у "легионеров" отпуск продолжается - и они проводят его очень весело.

Александр Зинченко и Роман Яремчук устроили тусовку в Турции, причем в компании с популярными исполнителями Потапом и Настей Каменских.

Ребята побывали на концерте, а потом продолжили танцы и после него.