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Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО

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Даша снова в центре внимания.

Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО

instagram.com/savinadasha

UA-Футбол
Новина українською

Совсем недавно Валерий Бондарь и Даша Савина взорвали информационное пространство пышной свадьбой.

Времени на медовый месяц у пары не было - спортсмен возвращался к тренировкам, а красотка продолжает работать телеведущей.

А в свободное время можно устроить для любимого и небольшой "показ мод".

Именно так Даша назвала фотосессию в разных купальниках, которой она поделилась в своем инстаграме.

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
04.08.2021 в 12:18
Затвор передернут.
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