Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО
Даша снова в центре внимания.
instagram.com/savinadasha
Совсем недавно Валерий Бондарь и Даша Савина взорвали информационное пространство пышной свадьбой.
Времени на медовый месяц у пары не было - спортсмен возвращался к тренировкам, а красотка продолжает работать телеведущей.
А в свободное время можно устроить для любимого и небольшой "показ мод".
Именно так Даша назвала фотосессию в разных купальниках, которой она поделилась в своем инстаграме.
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
04.08.2021 в 12:18
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