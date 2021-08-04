Жена Бондаря балует фанатов соблазнительными образами спустя две недели после свадьбы. ФОТО

Совсем недавно Валерий Бондарь и Даша Савина взорвали информационное пространство пышной свадьбой.

Времени на медовый месяц у пары не было - спортсмен возвращался к тренировкам, а красотка продолжает работать телеведущей.

А в свободное время можно устроить для любимого и небольшой "показ мод".

Именно так Даша назвала фотосессию в разных купальниках, которой она поделилась в своем инстаграме.