Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО

Руслан Малиновский отлично себя увствует в Италии, являясь одним из лидеров "Аталанты".

Не скучает без дела и супруга футболиста Роксана.

Девушка справляется с обязанностями образцовой мамы, успевая работать над своим бизнесом.

На днях семейство официально презентовало собственное ателье MΛLI atelier.

Бутик уже может похвастаться первыми посетителями.

Потому если будете в Бергамо - можете зайти и поздороваться.