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Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО

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(2 голосов)

Не скучает в Италии.

Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО

instagram.com/roksana_mali7

UA-Футбол
Новина українською

Руслан Малиновский отлично себя увствует в Италии, являясь одним из лидеров "Аталанты".

Не скучает без дела и супруга футболиста Роксана.

Девушка справляется с обязанностями образцовой мамы, успевая работать над своим бизнесом.

На днях семейство официально презентовало собственное ателье MΛLI atelier.

Бутик уже может похвастаться первыми посетителями.

Потому если будете в Бергамо - можете зайти и поздороваться.

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Комментарии (4)
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grasshopper1 (Харьков)
12.08.2021 в 15:23
боже какой трешак в комментах. Зависть и унижение. Честь и хвала жене, которая могла вообще ничего не делать при таких доходах мужа. Это говорит об уме причем обоих супругов. Нищебродам продолжать завидовать
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
12.08.2021 в 14:55
Продажа тряпья это салон???
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0
0
koral (Рівне)
12.08.2021 в 14:34
У Роксани ноги накачані сильніше ніж у Руслана ))))
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+1
0
avatar
M&M (Lviv)
12.08.2021 в 13:32
Дурік, при розлученні все їй відійде.
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0
-3


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