Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
Не скучает в Италии.
instagram.com/roksana_mali7
Руслан Малиновский отлично себя увствует в Италии, являясь одним из лидеров "Аталанты".
Не скучает без дела и супруга футболиста Роксана.
Девушка справляется с обязанностями образцовой мамы, успевая работать над своим бизнесом.
На днях семейство официально презентовало собственное ателье MΛLI atelier.
Бутик уже может похвастаться первыми посетителями.
Потому если будете в Бергамо - можете зайти и поздороваться.
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Комментарии (4)
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grasshopper1 (Харьков)
12.08.2021 в 15:23
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oda1979 (Запорожье)
12.08.2021 в 14:55
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koral (Рівне)
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M&M (Lviv)
12.08.2021 в 13:32
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