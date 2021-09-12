Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО

Жерсон Родригес готовится к дебюту за французский "Труа", куда недавно отправился на правах аренды из "Динамо".

А вот его вторая половинка уже вовсю разрывает соцсети.

Тениссистка Ольга Янчук совершенно не стесняется демонстрировать свою великолепную фигуру.

Если для этого нужно раздеться догола - без проблем!