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Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО

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Обновлено
(6 голосов)

Осторожно, очень горячо!

Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО

instagram.com/olgaianchuk

UA-Футбол
Новина українською

Жерсон Родригес готовится к дебюту за французский "Труа", куда недавно отправился на правах аренды из "Динамо".

А вот его вторая половинка уже вовсю разрывает соцсети.

Тениссистка Ольга Янчук совершенно не стесняется демонстрировать свою великолепную фигуру.

Если для этого нужно раздеться догола - без проблем!

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В статье: Динамо (Киев) вТренде Жерсон Родригес
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Комментарии (14)
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Виктор 2209 (Мехико)
12.09.2021 в 12:54
Пора уже создать отдельную рубрику "СИЛИКОН ЮА"
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+2
0
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Wreck (Киев)
12.09.2021 в 12:44
Чернильница
Ответить
+3
0
Unselfish (Белая Церковь )
12.09.2021 в 12:44
Ну и нахе.ра эта силиконовая шмара здесь?
Ответить
+2
0
янковский ян (Запорожье)
12.09.2021 в 12:33
Тут два варианта. Либо в редакции сайта есть скрытый извращенец который лазит по мусору интернета и тащит все это на сайт футбола. Либо указанные статьи проплачены. Очень бы хотелось верить второму
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+3
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
12.09.2021 в 12:24
У Вилково на яхті відпочивають .
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
12.09.2021 в 12:22
Каждому своё!
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
12.09.2021 в 12:17
То что оголилась --- понятно. А чем сеть взорвала? Сейчас голых шалав в сетях немерено.
Ответить
+9
0
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Lorenso (Lviv)
12.09.2021 в 11:46
Ш*болда... Жаль що чим далі, тим менше у наших дівчат поваги до себе та своєї нації... І чим далі, тим більше за ними закріплюється слава продажних ляльок.
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+6
-2
C_Ballack (Днепр)
12.09.2021 в 11:29
В редакции сайта явные извращенцы, постоянно шмар постят, наверное свою шишку на них жмакают.
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+6
-1
MaximSK (Киев)
12.09.2021 в 11:42
Она не шмара, уверен что в жизни она приличный человек. На фото она закрыла самые эротические места, поэтому все допустимо.
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+1
-5
ArchiArchi
12.09.2021 в 10:54
Меня Янчук всегда удивляла, вроде ж как бы тенисистка, есть какой никакой статус, а по поведению как низкосортная эскортница, даже не элитная.
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+8
0
football_soccer (Украина)
12.09.2021 в 11:25
в теннисе зарабывают много ТОпы , неплохо зарабатывает первая сотня рейтинга , во второй сотне дела куда хуже. А дальше играют фактически за еду. С её рейтингом она и про.теннисисткой то и не была, так только баловалась , поэтому не удивительно, что раздевашки в инстаграмме принесут больше денег, чем вся "карьера" теннисистки из 500+ мест рейтинга
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+8
0
ArchiArchi
12.09.2021 в 12:02
В любом случае Янчук имея статус какой никакой теннисистки, могла продавать себя статусней, а она продает себя как самая обычная дешевка.
+2
-1
ukrop08
12.09.2021 в 10:35
а тема сисек бывшей недотенисистки всётаки не раскрыта
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+10
0


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