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Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО

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(2 голосов)

Уже интересно!

Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО

instagram.com/emma.d.tv

UA-Футбол
Новина українською

Буквально сегодня стало известно, что группа каналов Футбол 1/2/3 готовит к запуску новый проект под названием "EXTRA TIME"!

Шоу будет про Украинскую Премьер-Лигу, а ведущей станет эпатажная Эмма Ди.

Красотка обрела известность благодаря работе на телевиденье и съемкам в мужских журналах по типу XXL.

Про саму программу судить рано - а вот с красоткой-ведущей уже можно познакомиться!

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В статье: Телеканал Футбол1/2/3 вТренде
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Комментарии (11)
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hajo26
13.09.2021 в 17:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.09.2021 в 17:07
Денисов - шалун однако)))) Неплохо !
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
13.09.2021 в 16:46
На фото, где ванной сидит: у неё месячные???
Ответить
0
-2
Caballero (Dream country)
13.09.2021 в 16:35
Іра Морозюк лучча!!!
Ответить
0
-2
avatar
Виталий1981 (Україна)
13.09.2021 в 16:22
"Футболы" еврокубки показывать не могут, серьезные чемпионаты - тоже. Денисова включил вчера - больше разговоров, чем самого футбола.... Ну хоть на сиськи будем смотреть...
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+2
0
efim423 (odessa)
13.09.2021 в 16:22
кому нужны эти каналы , кроме бесплатных трансляций в нэте на них больше ничего несмотрю
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+2
0
Litb@rski (Кёльн)
13.09.2021 в 16:20
Полный писец
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+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.09.2021 в 16:17
А потім типа дивують, що їх лапають за сіську
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+2
0
kravaserega (Kyiv)
13.09.2021 в 16:14
Анналы футбол 1,2,3 уже не знают, чем завлечь зрителей - начните показывать чемпионат Зимбабве и возьмите ещё пару ведущих из плейбой
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+3
0
Caballero (Dream country)
13.09.2021 в 16:35
ДНР
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0
-3
andyua (Kyiv)
13.09.2021 в 16:10
«кажетЬся»… підтвердила свій інтелект
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+1
0


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