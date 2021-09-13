Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО

Буквально сегодня стало известно, что группа каналов Футбол 1/2/3 готовит к запуску новый проект под названием "EXTRA TIME"!

Шоу будет про Украинскую Премьер-Лигу, а ведущей станет эпатажная Эмма Ди.

Красотка обрела известность благодаря работе на телевиденье и съемкам в мужских журналах по типу XXL.

Про саму программу судить рано - а вот с красоткой-ведущей уже можно познакомиться!