Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО
Уже интересно!
instagram.com/emma.d.tv
Буквально сегодня стало известно, что группа каналов Футбол 1/2/3 готовит к запуску новый проект под названием "EXTRA TIME"!
Шоу будет про Украинскую Премьер-Лигу, а ведущей станет эпатажная Эмма Ди.
Красотка обрела известность благодаря работе на телевиденье и съемкам в мужских журналах по типу XXL.
Про саму программу судить рано - а вот с красоткой-ведущей уже можно познакомиться!
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Комментарии (11)
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hajo26
13.09.2021 в 17:15
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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oda1979 (Запорожье)
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efim423 (odessa)
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Litb@rski (Кёльн)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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Caballero (Dream country)
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andyua (Kyiv)
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