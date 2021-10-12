Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
Ей он посвящает свои голы.
instagram.com/amradzeko
Уже сегодня сборная Украины сразиться со своими соперниками из Боснии в сверхважном матче.
Конечно же, главная угроза воротам нашей команды - это Эдин Джеко.
Ветеран Серии А летом сменил "Рому" на "Интер" и продолжает колотить голы с завидным постоянством.
Все забитые мячи форвард посвящает своей жене Амре.
Эффектная красотка начинала карьеру в модельном бизнесе, но очень быстро в ней разглядели талант актрисы.
Девушка снималась в фильме "Готический убийца", который презентовали на международном кинофестивале в Люцерне.
Также она часто появлялась в клипах популярных исполнителей, среди которых был и Энрике Иглесиас.
Испанцу яркая боснийка очень понравилась и он даже долго за ней ухаживал.
Но сердце Амры уже принадлежало другому - форварду "Вольфсбурга" Эдину Джеко.
Сейчас супруги вместе уже больше десяти лет, у них трое детей и дочь Амры от первого брака.
Ради материнских обязанностей женщина оставила активную карьеру модели и актрисы.
Впрочем, поклонники о ней никогда не забывают - на ее инстаграм подписано почти 250 тысяч человек.
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