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Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО

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(2 голосов)

Ей он посвящает свои голы.

Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО

instagram.com/amradzeko

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня сборная Украины сразиться со своими соперниками из Боснии в сверхважном матче.

Конечно же, главная угроза воротам нашей команды - это Эдин Джеко.

Ветеран Серии А летом сменил "Рому" на "Интер" и продолжает колотить голы с завидным постоянством.

Все забитые мячи форвард посвящает своей жене Амре.

Эффектная красотка начинала карьеру в модельном бизнесе, но очень быстро в ней разглядели талант актрисы.

Девушка снималась в фильме "Готический убийца", который презентовали на международном кинофестивале в Люцерне.

Также она часто появлялась в клипах популярных исполнителей, среди которых был и Энрике Иглесиас.

Испанцу яркая боснийка очень понравилась и он даже долго за ней ухаживал.

Но сердце Амры уже принадлежало другому - форварду "Вольфсбурга" Эдину Джеко.

Сейчас супруги вместе уже больше десяти лет, у них трое детей и дочь Амры от первого брака.

Ради материнских обязанностей женщина оставила активную карьеру модели и актрисы.

Впрочем, поклонники о ней никогда не забывают - на ее инстаграм подписано почти 250 тысяч человек.

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В статье: Эдин Джеко вТренде
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Комментарии (2)
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CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
12.10.2021 в 11:51
Енріке Іглесіас з росіянкою курніковою крутив... чи що я вже щось пропустив... курнікова - ще та курка
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royalstas (Вінниця)
12.10.2021 в 11:32
А Іглесіас не gay?) Гарна дівчина але нічого особливого...
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