Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО

Уже сегодня сборная Украины сразиться со своими соперниками из Боснии в сверхважном матче.

Конечно же, главная угроза воротам нашей команды - это Эдин Джеко.

Ветеран Серии А летом сменил "Рому" на "Интер" и продолжает колотить голы с завидным постоянством.

Все забитые мячи форвард посвящает своей жене Амре.

Эффектная красотка начинала карьеру в модельном бизнесе, но очень быстро в ней разглядели талант актрисы.

Девушка снималась в фильме "Готический убийца", который презентовали на международном кинофестивале в Люцерне.

Также она часто появлялась в клипах популярных исполнителей, среди которых был и Энрике Иглесиас.

Испанцу яркая боснийка очень понравилась и он даже долго за ней ухаживал.

Но сердце Амры уже принадлежало другому - форварду "Вольфсбурга" Эдину Джеко.

Сейчас супруги вместе уже больше десяти лет, у них трое детей и дочь Амры от первого брака.

Ради материнских обязанностей женщина оставила активную карьеру модели и актрисы.

Впрочем, поклонники о ней никогда не забывают - на ее инстаграм подписано почти 250 тысяч человек.