  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО

Новости
Обновлено
(4 голосов)

Сегодня футболисту нужна будет поддержка.

Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО

instagram.com/agus.gandolfo

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня вечером "Интер" встретится с "Лацио" в сверхпринципиальном матче.

Главная надежда действующего чемпиона - Лаутаро Мартинес.

Аргентинец взял на себя обязанности лидера и составил убойный дуэт с Эдином Джеко в атаке.

Секрет футболиста в запредельной мотивации, за которую отвечает его вторая половина.

Агустина Гандольфо - роскошная аргентинская модель, с которой Лаутаро в отношениях уже несколько лет.

В начале 21-го года у пары родился первенец, а девушка быстро привела себя в форму и снова балует фанатов в соцсетях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А вТренде
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
bulpi (Днепропетровск)
16.10.2021 в 12:34
Сиськи искусственные. Сама перекачанная. Так что я бы воздержался ....
Ответить
+1
0
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
16.10.2021 в 12:07
Ну я би вдув...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...