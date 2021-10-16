Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО

Уже сегодня вечером "Интер" встретится с "Лацио" в сверхпринципиальном матче.

Главная надежда действующего чемпиона - Лаутаро Мартинес.

Аргентинец взял на себя обязанности лидера и составил убойный дуэт с Эдином Джеко в атаке.

Секрет футболиста в запредельной мотивации, за которую отвечает его вторая половина.

Агустина Гандольфо - роскошная аргентинская модель, с которой Лаутаро в отношениях уже несколько лет.

В начале 21-го года у пары родился первенец, а девушка быстро привела себя в форму и снова балует фанатов в соцсетях.