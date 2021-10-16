Красотка дня. Сексуальная девушка Лаутаро Мартинеса не боится демонстрировать формы в соцсетях. ФОТО
Сегодня футболисту нужна будет поддержка.
instagram.com/agus.gandolfo
Уже сегодня вечером "Интер" встретится с "Лацио" в сверхпринципиальном матче.
Главная надежда действующего чемпиона - Лаутаро Мартинес.
Аргентинец взял на себя обязанности лидера и составил убойный дуэт с Эдином Джеко в атаке.
Секрет футболиста в запредельной мотивации, за которую отвечает его вторая половина.
Агустина Гандольфо - роскошная аргентинская модель, с которой Лаутаро в отношениях уже несколько лет.
В начале 21-го года у пары родился первенец, а девушка быстро привела себя в форму и снова балует фанатов в соцсетях.
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Комментарии (2)
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bulpi (Днепропетровск)
16.10.2021 в 12:34
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ФутбольнийГеній (Рівне)
16.10.2021 в 12:07
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