Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО
Классика жанра.
Eurosport
Вчера информационное пространство взорвала бомба - Мауро и Ванда икарди расходятся из-за другой женщины.
Модель и агент игрока даже написала вполне однозначное сообщение в своем истаграме: "ты разрушил семью из-за ш***и".
Впрочем, оба участника этой истории - аргентинцы, а потому и проходит все будет явно в стиле аргентинских сериалов.
Позже блондинка опубликовала ряд историй, в которых она с детьми улетает в Милан.
Мауро же ответил совместной публикацией, в которой поздравил все еще жену с Днем матери.
Люди в комментариях выразили крайнюю степень недоумения и потребовали объяснений.
Отчасти, таким объяснением является следующая история игрока.
Мауро поделился фото с Вандой и отметкой геолокации "Милан, Италия".
Очень похоже, что спортсмен пропустил тренировку ПСЖ и рванул извиняться перед женой.
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