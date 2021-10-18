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Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО

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Классика жанра.

Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО

Eurosport

UA-Футбол
Новина українською

Вчера информационное пространство взорвала бомба - Мауро и Ванда икарди расходятся из-за другой женщины.

Модель и агент игрока даже написала вполне однозначное сообщение в своем истаграме: "ты разрушил семью из-за ш***и".

Впрочем, оба участника этой истории - аргентинцы, а потому и проходит все будет явно в стиле аргентинских сериалов.

Позже блондинка опубликовала ряд историй, в которых она с детьми улетает в Милан.

Мауро же ответил совместной публикацией, в которой поздравил все еще жену с Днем матери.

Люди в комментариях выразили крайнюю степень недоумения и потребовали объяснений.

Отчасти, таким объяснением является следующая история игрока.

Мауро поделился фото с Вандой и отметкой геолокации "Милан, Италия".

Не конец истории. Мауро Икарди пропустил тренировку и прилетел в Милан извиняться перед Вандой. ФОТО - изображение 1

Очень похоже, что спортсмен пропустил тренировку ПСЖ и рванул извиняться перед женой.

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.10.2021 в 11:35
наклепал детей и в сотрону а дети при чём
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