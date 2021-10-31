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Андрей Пятов принял участие в шоу Маска

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Детективы не смогли узнать голкипера сборной

Андрей Пятов принял участие в шоу Маска

UA-Футбол
Новина українською

Как известно, на телеканале Украина выходит шоу Маска, суть которого – угадать знаменитость, которая скрывается под экстравагантным костюмом.

В субботу, 30 октября, проект покинул мифический Грифон. Звезды украинского шоу-биза так и не угадали, кто был под маской, хотя он и давал подсказки:

"Кто может не узнать властелина неба и земли и просто скромное легендарное создание Грифона? Такому яркому перфомансу, как "МАСКА", давно не хватало такого яркого супергероя, как я. Ну, сами подумайте – кто, как не я, является символом могущества и отваги? Кто же, как не я, является преданным хранителем врат и порталов в мифических мирах? Человеческая фантазия соединила во мне царя зверей и повелителя птиц. И если честно, я не могу не быть гордым и благодарным всем вам за это. Люди, вы лучшие – дайте пять!", - заявил Грифон во время шоу.

Он исполнил хит We Will Rock You группы Queen, чем невероятно зажег публику. После этого у "звездных детективов" появились новые версии. астя Каменских предположила, что там могут находиться актер Станислав Боклан, журналист Дмитрий Гордон или боксер Александр Усик. А Олег Винник заметил необычный микрофон героя, сравнив его со знаменитыми вилами политика Олега Ляшко. Но самым близким к разгадке оказался Андрей Данилко, обративший внимание на жесты героя.

Андрей Пятов принял участие в шоу Маска - изображение 1

"Поет Грифон нормально, но все-таки мне кажется, что это спортсмен. Потому что во время выступления он руками делал движения, как болельщики на футбольном матче", – заметил Андрей Данилко. Тогда было выдвинуто предположение, что под маской может скрываться Александр Шовковский или Сергей Мельник.

В итоге голосованием зрителей в зале было решено снять маску именно с Грифона. В этом образе скрывался вратарь сборной Украины и "Шахтер" Андрей Пятов.

"Я действительно никогда не пел и не проявлял интерес к вокалу, даже в караоке. Это совершенно новый для меня опыт. Но в глубине души я мечтал попасть в такое грандиозное шоу, тем более, с такими замечательными людьми, иметь возможность поработать с профессионалами. Мы, спортсмены, футболисты – очень стеснительные. Но участие в этом проекте помогло мне раскрыться", - признался Андрей Пятов.

Андрей Пятов принял участие в шоу Маска - изображение 2

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В статье: Андрей Пятов Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк)
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zafo40
31.10.2021 в 08:06
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