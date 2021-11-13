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Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три

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(21 голосов)

А еще хочет заниматься одеждой

Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три

Новина українською

Жена вингера "Ференцвароша" и национальной сборной Украины Александра Зубкова Анна поделилась мнением, сколько должен получать ее спутник:

“ – Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?

– Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?

– От 10 000 евро.

– Сколько нужно тебе, если без дочери?

– Три. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.

– Многие считают, что женщина должна работать для финансовой независимости.

– Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.

Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве ”, – сказала Анна.

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В статье: Александр Зубков Даша Савина
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Источник:
Красавина

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Комментарии (69)
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djeff2015 (Запорожье)
13.11.2021 в 21:54
и заброс "сенсации" сделан спецом перед решающим матчем..для "воодушевления игрока"...на кого работаете "редакция"????
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0
0
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djeff2015 (Запорожье)
13.11.2021 в 21:38
яке вонО тупЕ......она и сотни бакинских не стоит)))).
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+3
0
prom (Черкаssы)
13.11.2021 в 21:04
Если эта жаба именно так сказала, если именно это имела в виду, то Зубков, шоб не дурак, должен был бы сразу дать ей под зад. Пусть бы искала свои 10 тыщ. дэиндэ. Не дай бог заболеть, получить травму, остаться без 10 тыщ евров, то шо тогда? Такая супружница рюмку чая не подаст. А что говорить про домашние дела? Такая наварит тебе борщей, ага... Ещё вот интересно - а если её музчина будет зарабатывать не 10, а, скажем, 7 тыщ в месяц, какие её действия? Найдёт себе йобаря, чтобы добрать недостающие три?
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+6
0
prom (Черкаssы)
13.11.2021 в 21:02
Беги, Саня, беги!!!
Ответить
+5
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
13.11.2021 в 20:06
Ахаха)) Що не слово, то перл)Як добре, що є в нашому світі така професія як футболіст, який отримує купу бабла. І добре, що ці футболісти такі тупі. Бо інакше, такі, так би мовити, жінки просто повмирали б з голоду... P.S. А чому одягом не можна займатися в Угорщині, а обов'язково треба Києва?)
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+9
0
Геродот (Винница)
13.11.2021 в 19:40
Ты лучше бы что-то хорошее о муже сказала, а то все о деньгах. Зубков среднего уровня футболист, когда закончит, могут где-нибудь в Минае и пять тысяч предложить. Тогда что, бросишь его? Весьма недалекая дама.
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+12
0
avatar
dimonxman again (London)
13.11.2021 в 19:39
Да че вы все набросились на бабу. Я таких не одну в своей жизни видал... Тут нам чешет одно, зато если б вышла замуж за КриРо, говорила б не меньше 30 лямов в год, вышла б замуж за Илона Маска - сказала б ярд не меньше, а вышла б замуж за сантехника, сказала б "главное, чтоб человек был хороший"... Как дети, ей Богу...
Ответить
+4
0
sebekkiril (Dm.roslo)
13.11.2021 в 17:44
В літаках пропонують ,,курицу или рыбу,, Зубков вибрав перше.
Ответить
+5
0
cucumber (Киев)
13.11.2021 в 17:07
Для чого потрібен язик жінці, особливо такий як ця, и що такого у власному житті вона зробила? Хай про це міркує Зубков якщо він не забув слів при вінчаннні на шлюб " і в біді і в радості..." вася огурцов
Ответить
+7
-1
vorofan (Житомир)
13.11.2021 в 16:56
Блин, где они таких конченых находят
Ответить
+16
0
avatar
dimonxman again (London)
13.11.2021 в 19:28
Не находят, сами липнут )
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 16:55
Зуб, ты сам ее выбрал) а хоть подобие борща она за такие бабки может сварить?
Ответить
+17
0
avatar
dimonxman again (London)
13.11.2021 в 19:29
Женщина тебе не куховарка...(С)
Ответить
0
-3
demiurg (Одесса)
13.11.2021 в 19:33
"Я шо, повар?" ©
Ответить
+3
0
avatar
NORDOS
13.11.2021 в 16:50
три за таку дорогоя гарнішу й слухнянішу за штуку знайду
Ответить
+10
0
Zonder (Днепр)
13.11.2021 в 16:43
Шкура...помнится у Алиева такая же была
Ответить
+15
0
kalan-86 (Анкара)
13.11.2021 в 16:12
Вот где они этих безмозглых находят?! Диву даюсь. Ведь столько вокруг умных , скромных и красивых девушек, но нет, именно футболисты любят чтоб губы побольше , а мозгов обязательно поменьше.
Ответить
+23
0
vlotko (Броди)
13.11.2021 в 21:02
Всі скромні і розумні, а коли почують серйозні гроші так " лєший " в них вселяється. Така сутність жінки.
Ответить
+2
-1
DK с 6 лет (Киев)
13.11.2021 в 15:58
Мда, вот это курица.
Ответить
+17
0
Unselfish (Белая Церковь )
13.11.2021 в 15:57
А для того, что бы ты, тупая курица, могла завести типа бизнес, надо что бы муж все организовал и проплатил, а ты только пальчиком тыкала, типа великая шефиня. Обычная нашейница, не более того.
Ответить
+23
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
13.11.2021 в 15:30
Курка типова
Ответить
+16
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:51
Хто його знає...Може так і треба, це краще чим буди дружиною нищого дебіла-диванного футбольного ексПерда, якого кормить дружина...
Ответить
+2
-11
simply_the_best (Львов)
13.11.2021 в 16:32
Ви що таке тут писати?). На цьому сайті у всіх порядні , приємні жінки- красуні ( звичайно, цнотливі і в рази гарніші від таких от чк Зубкова), які взагалі не ведуться на гроші, тому що весь час працюють, щоб забезпечити свого люблячого футбол чоловіка.
+2
-4
avatar
Prideman (Lviv)
13.11.2021 в 15:28
Мда..іноді краще помовчати....Від 10 000 євро? Планочку хай опустить) Каже що нічого з дорогих речей не купує, але 3000 євро потребує)) Одягом можна займатися не лише в Києві))) Можна подумати в інших містах люди голі ходять...
Ответить
+22
-1
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:25
Ще одна "модельєрша". Чи для неї "займатися одягом" - це його носити? І чомусь жінці Малиновського перебування в Бергамо, а не в Києві, не завадило відкрити своє ательє.
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+19
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:31
Не критикуй ! Це по-любому краще шалави Морозюка чи переборчивої футболістами суперклюбів Даші...
Ответить
0
-10
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:40
Тобі твої чоботи тиснуть? Чого на всіх кидаєшся? Анекдот тобі не смішний, Одеса тобі не таке місто, класики гумору тебе дратують... Викидай ті чоботи на сміттярню, і додай тужи ж сміття з голови.
+7
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:54
Що ти несеш "кернесживец" ??? Одеса - чудове місто, але багато там жителів довбо....в ! Таких багато і в Харкові !
0
-8
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 16:30
Зате ти - унікальний довбо... навіть для Василькова.
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 17:10
а мож она имеет в виду, что будет сэконд бусиками возить, и на таможне будет за обилечивание решать) как раз найдет мужу место в Минтае на закате карьеры)))
Ответить
0
0
avatar
K-Spirit (Киев)
13.11.2021 в 15:21
А понятно, лет пять она его еще потерпит (подоит). Анекдот №740426- Я хочу жениться на вас, я уже зарабатываю 3 тысячи. - А у меня 3 тысячи уходит только на туалетную бумагу. - Знаете, я передумал жениться. - Почему? - Я не знал, что вы такая засранка
Ответить
+14
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:32
Тупий анекдот тупої людини !
Ответить
0
-14
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:55
Ну тупий ! Що я можу зробити ???
+1
-11
Ol-g (Одесса)
13.11.2021 в 15:10
Вам же деньги вообще не нужны... Знаете, Киса, я, кажется, ничего вам не дам. Это баловство. А возьму я вас, Кисуля, к себе в секретари. А? Сорок рублей в месяц. Харчи мои. Четыре выходных дня... А? Спецодежда там, чаевые, соцстрах... А? Доходит до вас это предложение?
Ответить
+10
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:34
Ви обично одескі поци можете тільки людей розводити ! Нічого достойного з сепарського краю не виходить !
Ответить
0
-11
vlapa (Киев)
13.11.2021 в 15:38
Хто Вас так динаміт що на людей кидаєтесь? Спокійніше...
+10
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:58
Так не на людей ! На сєпарів !
0
-9
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
13.11.2021 в 15:09
Ну что тут скажешь, выбирают же таких куриц... Ни совести, ни чести, одни бабки в глазах. Жениться надо когда ты беден, чтобы вместе достигать поставленных целей.
Ответить
+11
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 15:11
Коли бідний, коло вибору значно звужується...)))
Ответить
+7
0
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:30
І тоді в це коло не потрапляють мисливиці за заможними "папіками", які кинуть "коханого", як тільки зявляться перші проблеми. Хіба це погано?
+6
0
simply_the_best (Львов)
13.11.2021 в 16:35
Одружитися, коли ти бідний- це як в ногу собі вистрелити.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 17:00
когда ты беден, это лет в 18-19, не нагулялся еще, рано
Ответить
+1
0
Ol-g (Одесса)
13.11.2021 в 15:07
— Ну что вы купите, Киса? Ну что? Ведь у вас нет никакой фантазии. Ей-богу, пятнадцати тысяч вам за глаза хватит. (с)
Ответить
+13
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.11.2021 в 15:04
Зуб пока не поздно уходи-- это не жена
Ответить
+20
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 15:07
Це типова соска з замашками повії.
Ответить
+14
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
13.11.2021 в 15:00
Жоны футболистов это элитные проститутки, даже если девушка норм изначально то ее испортят деньги и подружки, там узкий круг общения - футболисты с футболистами, жоны с жонами
Ответить
+12
-1
avatar
Siren05 (Мариуполь)
13.11.2021 в 15:03
жЁны... Эх, Вася, Вася...
Ответить
+8
-3
efim423 (odessa)
13.11.2021 в 15:18
да вы.Ё.Быватся они друг перед другом , на более мозг не созрел , это не жена а домашнее животное .
Ответить
+10
0
Acsakal (Kharkiv)
13.11.2021 в 15:32
А продукти для них у відділку для тварин купують?
+4
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 15:36
Ти тому женився на старій прибиральниці ????
Ответить
+1
-8
avatar
Динамiт (Василькiв)
13.11.2021 в 16:05
Тому ти шпилишся з мужиками ??? Так так , вони тебе не підведуть !!!!
Ответить
0
-6
avatar
Litb@rski (Кёльн)
13.11.2021 в 15:00
Очпуительная ,,футбольная" новость....Ну прям Месси в Ингулец перешел...Вам что в редакции на голову что-то падает....У Вас спортивное издание....ээээй
Ответить
+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.11.2021 в 15:08
Це навколофутбольні новини. Все Ок.
Ответить
+5
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
13.11.2021 в 20:10
Це щоб ми розуміли чому в нас така збірна. Так би мовити звідки ноги ростуть)
Ответить
+1
0
avatar
Цап-царап (Харків)
13.11.2021 в 14:58
Зубков, купи аквариум с золотой рыбкой... Пусть себе запросит троих с такой зарплатой.
Ответить
+15
0
палыч (Тарко-Сале)
13.11.2021 в 14:54
Бог дал промежность для заработка.
Ответить
+16
0
avatar
2.dc (Николаев)
13.11.2021 в 14:50
))) … забавный материал. Для чего эти откровения … наверное для веселости. Будем надеяться, ув. редакция не будет так уж сильно отвлекаться …)
Ответить
+1
-1
Медведь с балалайкой (Харьков)
13.11.2021 в 14:48
что не послушаешь их, так каждой принца надо ... что ж будет когда зубков карьеру закончит? Миллионы он не заработает, т.к. средний довольно футболист, эксперт с него или медиа личность - никакая ... развод и девичья фамилия? Осторожней Зубкову надо со своей жено, надеюсь у него есть брачный контракт
Ответить
+14
0
5ata4ok (Харьков)
13.11.2021 в 14:55
есть у меня знакомый... бывший вратарь, тоже пока играл- была жена, двое детей, ни дня нигде не работала. как перестал зарабатывать бросила его, еще и квартиру забрала...
Ответить
+14
0
Alarion (Киев)
13.11.2021 в 14:47
А когда он на пенсию пойдет, она его кинет
Ответить
+13
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.11.2021 в 16:59
когда он на пенсию пойдет, ей будет уже не ради кого его кидать, пушо в своей тусовке она уже будет считаться никому не нужной старухой
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
13.11.2021 в 14:46
Курица ... интересно как все футболисты умудряются находить себе таких " спутниц" ???
Ответить
+16
0
5ata4ok (Харьков)
13.11.2021 в 14:50
ну, ребята они все в основном недалекие, поэтому и находятся спутницы под стать...
Ответить
+13
0
vlotko (Броди)
13.11.2021 в 21:44
Вони як прилипали - така рибка, яка прилипає до акули і живиться залишками її їжі.
Ответить
0
0
Bandura (Klagenfurt)
13.11.2021 в 14:43
тупа шмата
Ответить
+13
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.11.2021 в 14:40
Может в Италии одеждой заниматься лучше
Ответить
+4
0
football_soccer (Украина)
13.11.2021 в 14:38
воу, какие дорогие у этой мадам...... промежности )
Ответить
+21
0
Oohhmee (Винница)
13.11.2021 в 14:29
Остановите этот мир, я хочу выйти
Ответить
+17
0
Impressed (Украина)
13.11.2021 в 14:24
Рукалицо
Ответить
+17
0


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