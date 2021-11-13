Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
А еще хочет заниматься одеждой
Жена вингера "Ференцвароша" и национальной сборной Украины Александра Зубкова Анна поделилась мнением, сколько должен получать ее спутник:
“ – Я бы не смогла быть с мужчиной, который не зарабатывает или зарабатывает слишком мало. А что?
– Какая зарплата мужчины нормальная для тебя?
– От 10 000 евро.
– Сколько нужно тебе, если без дочери?
– Три. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит.
– Многие считают, что женщина должна работать для финансовой независимости.
– Раньше я считала, что есть мужчина, который обеспечивает тебе финансовую безопасность и этого достаточно. Но последний год я думаю о том, что просто быть мамой для меня недостаточно. Я хочу зарабатывать деньги и реализоваться в этой жизни.
Я очень хочу заниматься одеждой, но для этого нужно быть в Киеве ”, – сказала Анна.
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