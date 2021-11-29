Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
Красивая пара.
instagram.com/viktortsygankov
На выходных Виктор Цыганков отметился очередным голом за "Динамо", открыв счет в матче с "Минаем".
Пока у футболиста есть время для небольшого отдыха - он делится со своими поклонниками в инстаграме радостными моментами своей жизни.
Конечно же, все они связаны с его второй половинкой и домашним питомцем Лаки.
"С моими любимыми", - подписал спортсмен серию фото.
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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
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Steelen (Запорожье)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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FCZK-1922 (Кировоград)
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