Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО

На выходных Виктор Цыганков отметился очередным голом за "Динамо", открыв счет в матче с "Минаем".

Пока у футболиста есть время для небольшого отдыха - он делится со своими поклонниками в инстаграме радостными моментами своей жизни.

Конечно же, все они связаны с его второй половинкой и домашним питомцем Лаки.

"С моими любимыми", - подписал спортсмен серию фото.