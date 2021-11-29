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Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО

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(2 голосов)

Красивая пара.

Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО

instagram.com/viktortsygankov

UA-Футбол
Новина українською

На выходных Виктор Цыганков отметился очередным голом за "Динамо", открыв счет в матче с "Минаем".

Пока у футболиста есть время для небольшого отдыха - он делится со своими поклонниками в инстаграме радостными моментами своей жизни.

Конечно же, все они связаны с его второй половинкой и домашним питомцем Лаки.

"С моими любимыми", - подписал спортсмен серию фото.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков вТренде
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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
29.11.2021 в 19:29
Красивая ,но стерва
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Steelen (Запорожье)
29.11.2021 в 19:27
Пока на губы ещё не накопила, выглядит нормально.
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+1
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Caballero (DC)
29.11.2021 в 18:34
Природня. Не губата.
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+1
0
myakovs (одесса)
29.11.2021 в 18:27
что то красивая девушка больше похожа на не сосем красивого мужика
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+1
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Judas (Київ)
29.11.2021 в 19:28
Т.е. на тебя, крайняя плоть.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.11.2021 в 18:27
Любитель....... к собаке более влюблённо, но то такое......
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таврия19752009 (симферополь)
29.11.2021 в 19:30
Не туда минус)
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FCZK-1922 (Кировоград)
29.11.2021 в 18:16
Скоро за школьной скамьей начнут губы колоть, естественная красота уже не в моде
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