Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО
Есть возможность отдохнуть.
instagram.com/reva_masha
Многие украинские футболисты уже традиционно отмечают приход нового года в теплых краях.
Богдан Леднев - не исключение.
Полузащитник "Динамо" отправился в Дубай со своей чудесной девушкой Машей.
Яркая блондинка уже успела поделиться со своими фанатами в инстаграме крутыми фото.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.01.2022 в 10:36
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