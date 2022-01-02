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Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО

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Есть возможность отдохнуть.

Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО

instagram.com/reva_masha

UA-Футбол
Новина українською

Многие украинские футболисты уже традиционно отмечают приход нового года в теплых краях.

Богдан Леднев - не исключение.

Полузащитник "Динамо" отправился в Дубай со своей чудесной девушкой Машей.

Яркая блондинка уже успела поделиться со своими фанатами в инстаграме крутыми фото.

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В статье: Динамо (Киев) вТренде
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.01.2022 в 10:36
И зачем им напрягаться в Лиге Чемпионов если они даже после нашей колхозной УПЛ эффектно отдыхают в Дубаи?
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