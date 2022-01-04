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Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО

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(3 голосов)

Жизнь в раю.

Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО

instagram.com/i.a.m.rosie

UA-Футбол
Новина українською

Даниил Сикан, как и многие футболисты, уже давно отдыхает на Мальдивах.

Форвард "Шахтера" на райских пляжах наслаждается обществом своей второй половинки Татьяны.

Девушка уже традиционно опубликовала ряд фото в своих соцсетях.

Конечно же, фигура красотки вызывает только восторги в комментариях.

Спорить действительно сложно.

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде
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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
04.01.2022 в 12:36
Вот эта действительно красивая ,а не те резиновые куклы
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MaximSK (Киев)
04.01.2022 в 12:36
огласи весь список этих кукл пожалуйста.
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MaximSK (Киев)
04.01.2022 в 12:36
Хорошая воспитанная девушка, к ней претензий нет по фоткам, станет достойной женой Сикану.
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0
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команид (Киев)
04.01.2022 в 12:35
Интересно, есть хоть одна жена футболиста которая себе не накачала сиськи и губы?))) Или это тренд такой, без сисек не быть женой футболиста?))))
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
04.01.2022 в 11:39
а в колхозе на поле она не может позировать --куклы
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
04.01.2022 в 12:24
Это не тебе на Привозе рыбу разгружать.
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