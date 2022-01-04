Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО

Даниил Сикан, как и многие футболисты, уже давно отдыхает на Мальдивах.

Форвард "Шахтера" на райских пляжах наслаждается обществом своей второй половинки Татьяны.

Девушка уже традиционно опубликовала ряд фото в своих соцсетях.

Конечно же, фигура красотки вызывает только восторги в комментариях.

Спорить действительно сложно.