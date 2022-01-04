Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
Жизнь в раю.
instagram.com/i.a.m.rosie
Даниил Сикан, как и многие футболисты, уже давно отдыхает на Мальдивах.
Форвард "Шахтера" на райских пляжах наслаждается обществом своей второй половинки Татьяны.
Девушка уже традиционно опубликовала ряд фото в своих соцсетях.
Конечно же, фигура красотки вызывает только восторги в комментариях.
Спорить действительно сложно.
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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
04.01.2022 в 12:36
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MaximSK (Киев)
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команид (Киев)
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alex.belogubko (одесса)
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Hanter44 (Baburka)
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