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Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО

Новости
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(2 голосов)

Отлично устроился.

Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО

instagram.com/siramartinezc

UA-Футбол
Новина українською

Ферран Торрес прибыл в Барселону в качестве игрока, который должен помочь Хави вернуть клуб на вершину испанского футбола.

Вингер, за которого клуб заплатил огромные деньги, уже успел дебютировать в новой команде, но пока не отметился результативными действиями.

Однако, гораздо активнее от отметился на личном фронте.

На днях испанец подтвердил, что находится в отношениях с Сирой Мартинез - дочерью легенды каталонцев Луиса Энрике.

Футболист поделился фотографией своей девушки в своем инстаграме после ее победы на турнире по скачкам.

Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО - изображение 1

21-летняя красотка - одна из самых перспективных представительниц страны в конном спорте.

Теперь официально можно сказать, что перспективность этой пары зашкаливает.

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В статье: Барселона Ферран Торрес вТренде
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Комментарии (2)
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Будєм разбіратся (Київ)
17.01.2022 в 16:34
Красива дівчина без уєбанського ботокса
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
17.01.2022 в 16:33
Не, ну судя по фото в купальниках, реально помогает с адаптацией... А не то, что вы подумали. Это такой сервис в Барселоне. Михалыч, бери на заметку, а то у вас леги годами всё никак не адаптируются!
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0
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