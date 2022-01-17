Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО

Ферран Торрес прибыл в Барселону в качестве игрока, который должен помочь Хави вернуть клуб на вершину испанского футбола.

Вингер, за которого клуб заплатил огромные деньги, уже успел дебютировать в новой команде, но пока не отметился результативными действиями.

Однако, гораздо активнее от отметился на личном фронте.

На днях испанец подтвердил, что находится в отношениях с Сирой Мартинез - дочерью легенды каталонцев Луиса Энрике.

Футболист поделился фотографией своей девушки в своем инстаграме после ее победы на турнире по скачкам.

21-летняя красотка - одна из самых перспективных представительниц страны в конном спорте.

Теперь официально можно сказать, что перспективность этой пары зашкаливает.