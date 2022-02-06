Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО

Донни Ван де Бек так и не нашел себя в Манчестере и отправился в Ливерпуль, где стал одноклубником Виталия Миколенко в "Эвертоне".

Вместе с голландцем в новый город перебралась и его девушка Эстель Бергкамп.

Как несложно догадаться, красотка является дочерью легендарного футболиста Денниса Бергкампа.

Именно по этой причине Донни даже мог оказаться не в "Эвертоне", а в "Кристал Пэлас".

Бергкамп контактировал с бывшим товарищем по "Арсеналу" Патриком Виейра, который сейчас возглавляет "орлов".

Стороны уже почти договорились о том, что Ван де Бек продолжит карьеру в Лондоне, но в последний момент появился вариант с "ирисками".

Шанса поиграть с Виталием Миколенком футболист упустить не мог.

А эстель будет радовать фанатов на трибунах "Гудисон Парка".