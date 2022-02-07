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Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу

Новости
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(3 голосов)

Девушка также недолго горевала

Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу

Фото - instagram.com/savinadasha

Новина українською

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", вспомнил о расставании с Дашей Савиной.

- Расставание с Савиной не ударило по мне. Я забил 12 мячей. Я не считаю, что это как-то повлияло на меня. Я хотел доказать себе, ведь у меня не получалось, а после расставания я начал сразу же забивать. Так что мне это пошло только на пользу.

- Вы сейчас общаетесь?

- Нет. У нас с ней нет дружеских отношений. Это в прошлом.

Напомним, что после расставания с Супрягой Даша недолго оставалась одна и теперь стала женой "горняка" Валерия Бондаря.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга Валерий Бондарь Даша Савина
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
07.02.2022 в 16:57
та ей лижбы выйти замуж --это куклы а не жёны
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TerenceV (Київ)
07.02.2022 в 16:24
Сьогодні в новинах - "дебют Супряги", "заміна Супряги", "тренер про Супрягу", "голи Супряги Динамо", тепер ще "розставання Супряги". Варто вже відпочити і читачам, і напевно самому Супрязі від такого потоку інформації.
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