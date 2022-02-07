Супряга: После расставания с Савиной я начал сразу же забивать. Мне это пошло только на пользу

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат " Динамо ", вспомнил о расставании с Дашей Савиной.

- Расставание с Савиной не ударило по мне. Я забил 12 мячей. Я не считаю, что это как-то повлияло на меня. Я хотел доказать себе, ведь у меня не получалось, а после расставания я начал сразу же забивать. Так что мне это пошло только на пользу.

- Вы сейчас общаетесь?

- Нет. У нас с ней нет дружеских отношений. Это в прошлом.

Напомним, что после расставания с Супрягой Даша недолго оставалась одна и теперь стала женой "горняка" Валерия Бондаря.