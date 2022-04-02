Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми
Не первые ее проблемы с законом.
Steve Bardens-FIFA/FIFA via Getty Images
Хоуп Соло - одна из самых известных и титулованных представительниц женского футбола.
Американка закончила карьеру в 2016-м году и занялась воспитанием детей.
Впрочем, получается пока не очень хорошо.
Во всяком случае, так можно судить по аресту экс-спортсменки "за вождение в нетрезвом виде и жестокое обращение с детьми".
Соло доставили в участок, но уже отпустили под залог.
Стоит также отметить, что это не первый случай проблем Хоуп с законом.
В 2014-м году футболистку уже арестовывали за угрозы офицеру "надрать ему задницу".
Скорее всего, этот случай учтут при вынесении приговора.
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