Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми

Хоуп Соло - одна из самых известных и титулованных представительниц женского футбола.

Американка закончила карьеру в 2016-м году и занялась воспитанием детей.

Впрочем, получается пока не очень хорошо.

Во всяком случае, так можно судить по аресту экс-спортсменки "за вождение в нетрезвом виде и жестокое обращение с детьми".

Соло доставили в участок, но уже отпустили под залог.

Стоит также отметить, что это не первый случай проблем Хоуп с законом.

В 2014-м году футболистку уже арестовывали за угрозы офицеру "надрать ему задницу".

Скорее всего, этот случай учтут при вынесении приговора.