"В украинцах есть вдохновение и надежда". Режиссер "Карточного дома" снимает документальный фильм в Украине
Первый опыт встречи с войной для Виллимона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Известный американский продюсер и сценарист Бо Уиллимон прибыл в Украину. Как сообщает издание "Obozrevatel", он приехал с целью снять документальный фильм о событиях на Киевщине.
"Вместе с командой мы работаем здесь над документальной лентой об этой войне. В основном она будет включать опыт обычных людей, которые были вынуждены столкнуться с вторжением: как эти люди выживают, адаптируются, развиваются в эпицентре конфликта. Сегодня мы видели Бородянку, Бучу - невероятные масштабы опустошения и потерь, с которыми людям пришлось справляться. На меня все это произвело мощное эмоциональное воздействие.
Я думаю, когда люди выбирают нападать на других людей с такой яростью - это худшее проявление человечества, противозаконное вторжение. Однако очень вдохновляет то, как жители Бородянки уже приводят в порядок и восстанавливают свой город: ты видишь, как люди очищают улицы, ты видишь, как бригады строителей разбирают завалы, как люди вместе пытаются делать ремонт. И на въезде в город мы видели большую двухкилометровую очередь из машин людей, которые пытаются вернуться домой. Среди этого опустошения существует надежда и вдохновение, так же как и в самих украинцах", - сказал Виллимон.
Напомним, что больше всего 44-летний Виллимон известен в качестве режиссера сериала "Карточный дом". Также он выступал сценаристом фильма "Мартовские иды".
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