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Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки

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Сколько таких историй в наше время.

Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Войска фашистов, которые пришли на наши земли, заставили многих украинцев оставить свою работу и взять в руки оружие.

Кондитер Татьяна - не исключение.

Сейчас красотка работает наводчицей в 58 отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Видео с работой девушки уже облетело интернет.

"Как видите, способностей от первой профессии девушка не потеряла – "выпекает" рашистские войска умело, быстро и очень профессионально", - прокомментировали работу Татьяны в Министерстве обороны.

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В статье: война с Россией
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