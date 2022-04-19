Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
Сколько таких историй в наше время.
Getty Images / Global Images Ukraine
Войска фашистов, которые пришли на наши земли, заставили многих украинцев оставить свою работу и взять в руки оружие.
Кондитер Татьяна - не исключение.
Сейчас красотка работает наводчицей в 58 отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.
Видео с работой девушки уже облетело интернет.
"Как видите, способностей от первой профессии девушка не потеряла – "выпекает" рашистские войска умело, быстро и очень профессионально", - прокомментировали работу Татьяны в Министерстве обороны.
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