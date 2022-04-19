Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки

Войска фашистов, которые пришли на наши земли, заставили многих украинцев оставить свою работу и взять в руки оружие.

Кондитер Татьяна - не исключение.

Сейчас красотка работает наводчицей в 58 отдельной мотопехотной бригаде им. гетмана Ивана Выговского.

Видео с работой девушки уже облетело интернет.

"Как видите, способностей от первой профессии девушка не потеряла – "выпекает" рашистские войска умело, быстро и очень профессионально", - прокомментировали работу Татьяны в Министерстве обороны.