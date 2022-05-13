Российские хакеры намерены помешать украинскому представителю победить на Евровидении

В субботу, 14-го мая, в Турине состоится финал международного песенного конкурса "Евровидение". Среди конкурсантов за победу будет сражаться и представитель Украины Kalush Orchestra.

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По прогнозам букмекеров, украинская группа – главный фаворит на победу.

Но, как и все украинское, украинская музыка коробит россиян. Их хакеры намерены помешать планам Kalush Orchestra, угрожают DDOS-атаками. Об этом сообщает The Sun.

Источник цитирует сообщение группировки Killnet, ранее мешавшей работе системы Евровидения:

"Вы не сможете проголосовать онлайн. Возможно, виноваты во всем будут наши DDOS-атаки", - пригрозили хакеры.

Добавим, что россия из-за своего вероломного вторжения в Украину лишена возможности представить свою музыку на сцене Евровидения.