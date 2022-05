Известный украинский разработчик игр анонсировал игру Project Palianytsia. ФОТО

Украинская компания-разработчик компьютерных гри Frogwares анонсировала новый проект.

Авторы известных игр The Sinking City и Sherlock Holmes представили Project Palianytsia.

Уже традиционно, игра будет в жанре мистики.

Разработчики уже выступили с заявлением:

Более пока ничего не известно, имеется только несколько концепт-артов.

The war keeps going. And so do we. A new game is in the works. A new story is being told.



Read all the details below: pic.twitter.com/ExdZsj79V4