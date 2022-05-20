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Известный украинский разработчик игр анонсировал игру Project Palianytsia. ФОТО

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Для фанатов The Sinking City и Sherlock Holmes.

Известный украинский разработчик игр анонсировал игру Project Palianytsia. ФОТО

itc.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинская компания-разработчик компьютерных гри Frogwares анонсировала новый проект.

Авторы известных игр The Sinking City и Sherlock Holmes представили Project Palianytsia.

Уже традиционно, игра будет в жанре мистики.

Разработчики уже выступили с заявлением:

Честно говоря, Palianytsia – это не тот проект, который мы планировали делать следующим, но в связи с войной нам нужно было все переоценить. Она немного лучше оптимизирована, чем наши последние игры с открытым миром, но мы уверены, что сможем выпустить эту игру при этих экстремальных обстоятельствах.

Более пока ничего не известно, имеется только несколько концепт-артов.

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В статье: война с Россией
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