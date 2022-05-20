Известный украинский разработчик игр анонсировал игру Project Palianytsia. ФОТО
Для фанатов The Sinking City и Sherlock Holmes.
itc.ua
Украинская компания-разработчик компьютерных гри Frogwares анонсировала новый проект.
Авторы известных игр The Sinking City и Sherlock Holmes представили Project Palianytsia.
Уже традиционно, игра будет в жанре мистики.
Разработчики уже выступили с заявлением:
Честно говоря, Palianytsia – это не тот проект, который мы планировали делать следующим, но в связи с войной нам нужно было все переоценить. Она немного лучше оптимизирована, чем наши последние игры с открытым миром, но мы уверены, что сможем выпустить эту игру при этих экстремальных обстоятельствах.
Более пока ничего не известно, имеется только несколько концепт-артов.
The war keeps going. And so do we. A new game is in the works. A new story is being told.— Frogwares (@Frogwares) May 19, 2022
Read all the details below: pic.twitter.com/ExdZsj79V4
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