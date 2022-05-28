Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
От них тоже многое зависит.
Уже сегодня состоится долгожданный финал Лиги чемпионов 2022 года.
На "Стад де Франс" в решающей битве за трофей сойдутся "Ливерпуль" и "Реал".
В такие моменты очень часто многое решает мотивация и особенный настрой игроков.
А за такие вещи отвечают вторые половинки футболистов.
Надеемся, вы уже ознакомились с
Наталья Бекер (Алиссон Бекер)
Ребека Тавареш (Фабиньо)
Хулиа Вигас (Тиаго Алькантара)
Саффрон Кхан (Кертис Девис)
Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен)
Рут Кардосо (Диогу Жота)
Ларисса Перейра (Роберто Фирмино)
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