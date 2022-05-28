Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО

Уже сегодня состоится долгожданный финал Лиги чемпионов 2022 года.

На "Стад де Франс" в решающей битве за трофей сойдутся "Ливерпуль" и "Реал".

В такие моменты очень часто многое решает мотивация и особенный настрой игроков.

А за такие вещи отвечают вторые половинки футболистов.

Надеемся, вы уже ознакомились с выпуском про спутниц жизни игроков Реала - теперь на очереди Ливерпуль.

Наталья Бекер (Алиссон Бекер)

Ребека Тавареш (Фабиньо)

Хулиа Вигас (Тиаго Алькантара)

Саффрон Кхан (Кертис Девис)

Перри Эдвардс (Алекс Окслейд-Чемберлен)

Рут Кардосо (Диогу Жота)

Ларисса Перейра (Роберто Фирмино)