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Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО

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Красивая и добрая история.

Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО

UA-Футбол
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Война - это не всегда страх и смерть.

Именно в такие темные времена гораздно сильнее выделяются доброта и спасение жизни.

Военный ВСУ Александр с сослуживцами выполнял боевые задачи в Бахмуте.

На одном из СТО, куда солдаты заехали за топливом, они нашли маленького котенка.

Как признается сам боец, сначала животное оставили, но потом его сердце не выдержало и он решил за ним вернуться.

Свою историю Александр рассказал YouTube-каналу "ЗооПатруль":

Были в Бахмуте, выполняли задание, сломалась машина, искали СТО. Нашли последнее работающее СТО, заехали туда – и там был этот котенок. Весь в мазуте, грязный, я его только взял, а он ко мне мур-мур. Мы там дела свои сделали и уехали... Ехали, несколько часов прошло, а мысли все о котёнке... Там "Грады" летают, ракеты, гаубицы стреляют, а у меня в голове это котёнок. В конце концов сел в машину, вернулся туда и забрал его. Теперь он живет у меня на броне.

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В статье: война с Россией
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