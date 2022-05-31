Украинский военный спас котенка в Бахмуте и стал звездой интернета. ВИДЕО

Война - это не всегда страх и смерть.

Именно в такие темные времена гораздно сильнее выделяются доброта и спасение жизни.

Военный ВСУ Александр с сослуживцами выполнял боевые задачи в Бахмуте.

На одном из СТО, куда солдаты заехали за топливом, они нашли маленького котенка.

Как признается сам боец, сначала животное оставили, но потом его сердце не выдержало и он решил за ним вернуться.

Свою историю Александр рассказал YouTube-каналу "ЗооПатруль":