Легендарные Rammstein развернули украинский флаг на своем концерте. ВИДЕО
Не первый акт поддержки от немцев.
Santiago Bluguermann/LatinContent via Getty Images
Зарубежные знаменитости продолжают поддерживать Укаину и привлекать внимание своей аудитории к проблемам нашей страны.
Рок-легенды Rammstein на своем концерте в Цюрихе добирались на цсену на надувных лодках по морю из рук своих поклонников.
Увидев в толпе флаг Украины, его тут же выхватили и высоко подняли над головой.
Впрочем, это не первое проявление поддержки от группы и ее вокалиста.
Ранее Тилль Линдеманн (в шапке "MOЗGI" от Потапа) встречал украинских беженцев в Берлине и помогал им с размещением.
Что ж, можно и забыть про "Любимый город" и выступления в Москве.
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