Зарубежные знаменитости продолжают поддерживать Укаину и привлекать внимание своей аудитории к проблемам нашей страны.

Рок-легенды Rammstein на своем концерте в Цюрихе добирались на цсену на надувных лодках по морю из рук своих поклонников.

Увидев в толпе флаг Украины, его тут же выхватили и высоко подняли над головой.

Впрочем, это не первое проявление поддержки от группы и ее вокалиста.

Ранее Тилль Линдеманн (в шапке "MOЗGI" от Потапа) встречал украинских беженцев в Берлине и помогал им с размещением.

Что ж, можно и забыть про "Любимый город" и выступления в Москве.