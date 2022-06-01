Украинская кинокомпания собирает средства для создания документального фильма о войне с рф
Хорошее начинание.
brahmafilms
Украинская кинокомпания BrahmaFilms объявила о начале работы над фильмом "SOLO" о войне в Украине.
Сейчас создатели собирают средства на сайте
Вот как описывают будущий проект создатели:
SOLO — яркий документальный фильм, рассказывающий историю войны в Украине глазами и чувствами украинских и зарубежных художников. Это история о том, как люди, попавшие в военную реальность, справляются с ней, превращая свой опыт в образы.
О чем думают художники? О чем они беспокоятся? Как и зачем они создают искусство? На что они полагаются и как находят силы для творчества? Что открыла внутри каждого эта война!?
Этот путь будет показан зрителю, начиная с первого дня войны и заканчивая осознанием собственной силы и победы.
В фильм вошли онлайн-интервью с художниками, а также их работы, имеющие отношение к контексту и сюжету фильма.
Несмотря на то, что это документальный фильм, он будет невероятно визуален и музыкален, временами оставляя зрителя наедине со своими эмоциями и мыслями.
Мы уже собрали около 60 часов интервью и около 1000 произведений искусства от художников из Украины и всего мира, и мы продолжаем работать над этим.
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