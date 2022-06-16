Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню
Люди продолжают бороться.
Фото: divosad.com.uа
Украина продолжает сопротивляться натиску рашистовы буквально на каждом клочке земли.
Даже в оккупированном Мелитополе продолжается борьба за независимость.
Фермери делают свой вклад в общую победу, подсовывая русским солдатам отравленную черешню.
Об этом сообщил глава города Иван Федоров.
Также он заявил, что 99% населения сопротивляется оккупационной власти.
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