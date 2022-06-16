  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню

Новости
Обновлено
(3 голосов)

Люди продолжают бороться.

Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню

Фото: divosad.com.uа

UA-Футбол
Новина українською

Украина продолжает сопротивляться натиску рашистовы буквально на каждом клочке земли.

Даже в оккупированном Мелитополе продолжается борьба за независимость.

Фермери делают свой вклад в общую победу, подсовывая русским солдатам отравленную черешню.

Об этом сообщил глава города Иван Федоров.

Также он заявил, что 99% населения сопротивляется оккупационной власти.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде